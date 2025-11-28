CD Projekt Red termine l’année sur une note particulièrement positive. Le studio polonais annonce que Cyberpunk 2077 vient de franchir les 35 millions d’exemplaires vendus, un cap atteint plus rapidement que The Witcher 3 au même stade de sa carrière. Une performance qui aurait semblé inimaginable lors du lancement mouvementé du jeu en 2020.

Un succès confirmé dans le dernier rapport financier pour Cyberpunk 2077

L’information a été partagée à la fois sur les réseaux sociaux et dans le dernier rapport financier du studio. Le directeur financier Piotr Nielubowicz l’a résumé simplement : Cyberpunk 2077 est devenu la principale source de revenus du groupe, et sa croissance continue d’impressionner. Selon lui, le jeu a fait mieux que The Witcher 3 sur une période équivalente grâce à une meilleure disponibilité et à des sorties étalées sur de nouveaux supports.

Et en effet, l’année 2025 a été très dense pour Cyberpunk 2077. Le jeu a eu droit à une version optimisée pour la Switch 2, saluée pour son adaptation technique, à une édition pensée pour Mac, et à une arrivée sur PlayStation Plus, qui a mécaniquement élargi son audience. Tout cela a contribué à maintenir le titre en tête des ventes du studio, devant même l’élan généré par l’extension Phantom Liberty en 2023.

© CD Projekt / Lea Leonowicz.

Cyberpunk 2 avance, mais The Witcher 4 reste le chantier principal

La croissance de Cyberpunk 2077 ne signifie pas que CDPR mise tout sur cette licence. Bien au contraire. Le studio confirme que Cyberpunk 2 vient d’entrer en production complète et mobilise déjà plus de 130 développeurs. L’équipe devrait continuer de grossir dans les prochains mois.

Pour autant, le gros des forces se concentre ailleurs, The Witcher 4. Le rapport financier met en avant une équipe titanesque de 447 développeurs sur ce projet, ce qui en fait de loin la production la plus ambitieuse du studio. Le jeu a d’ailleurs fait une apparition remarquée dans une démo technologique liée à Nvidia plus tôt dans l’année, où CDPR avait insisté sur le fait que la séquence tournait bien sur PS5, en 60 fps.

CD Projekt confirme que le nouvel opus mettra en avant Ciri, déjà semi-jouable dans The Witcher 3. De nombreuses questions restent ouvertes, notamment sur la présence ou non de Geralt dans l’aventure. Pour l’instant, le studio garde le silence, signe que la communication autour du jeu n’a pas encore véritablement démarré.

Source : CD Projekt