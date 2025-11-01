Même cinq ans après sa sortie, Cyberpunk 2077 reçoit encore beaucoup d'attention tant de la part de CD Projekt RED que des moddeurs, afin de rendre toujours meilleure l'aventure de V au sein de Night City et son environnement dystopique. C'est justement un mod particulièrement bien pensé qui nous intéresse ici et qui nous permet encore plus de se plonger dans cette ambiance si marquante.

Vis encore plus ma V dans Cyberpunk 2077

Les meilleurs RPG sont ceux qui nous permettent de complètement de s'évader et de se sentir pleinement dans la peau de son personnage. En l'occurrence V, protagoniste principal de Cyberpunk 2077, que l'on peut créer selon nos envies. Grâce à un nouveau mod de MisterChedda, baptisé Responsive V, on en rajoute encore une couche. Comme son nom l'indique, ce mod à télécharger sur Nexus Mods (accessible donc uniquement sur PC) permet à V de réagir de manière dynamique à différents éléments de son environnement, comme le fait de bousculer des gens, voler une voiture ou avoir un accident.

Cerise sur le gâteau, on a également droit à des interactions entre V et Johnny Silverhand, son passager indésirable/compagnon d'infortune dans Cyberpunk 2077, notamment durant les phases de conduite. Vous pouvez voir tout cela en action via la vidéo ci-dessous. Attention toutefois : il s'agit d'un mod « destiné à un public adulte ». Cela signifie qu'il n'est pas visible sans créer préalablement un compte sur Nexus Mods.

Voici malgré tout un ajout à retenir si vous souhaitez à nouveau vous immerger dans le futur dystopique de Cyberpunk 2077 afin de le rendre encore un peu plus vivant. Une manière comme une autre d'attendre un Cyberpunk 2, qui on l'espère tirera quelques inspirations de ce mod, et qui risque malheureusement de ne pas sortir de sitôt, la priorité de CD Projekt RED étant pour l'instant un The Witcher 4 qui ne devrait quant à lui pas arriver avant 2027/2028, si tout va bien.

Source : Nexus Mods