« The Hunt » est l'une des quêtes les plus marquantes de Cyberpunk 2077 avec son style cartoon et son atmosphère angoissante. L'un des développeurs en révèle les coulisses de création.

Encore aujourd'hui, les joueuses et joueurs de Cyberpunk 2077 se souviennent très bien de la quête « The Hunt ». En même temps, elle ne passe pas inaperçue dans le vivier de missions du jeu. Par son style graphique qui emprunte aux premiers cartoons et une ambiance plus qu'oppressante, c'est un ovni au cours de votre aventure. Paweł Sasko, le game director associé du titre, revient sur les inspirations qui l'ont nourrie.

La quête The Hunt, la plus perturbante de Cyberpunk 2077

Rien ne pouvait nous préparer à ce que la quête The Hunt nous réservait dans Cyberpunk 2077. Si vous y avez joué, vous attendiez sûrement, comme nous, à une simple enquête policière. Puis, finalement, l'intrigue prend l'apparence d'un véritable thriller psychologique qui tranche considérablement avec le reste de l'aventure. Pas étonnant, alors, qu'elle se soit hissée aux rangs des missions les plus iconiques du jeu.

Si The Hunt a pu devenir ce qu'elle est, ce n'est pas pour rien. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), Paweł Sasko explique qu'elle devait « évoquer True Detective, une série policière dans un cadre cyberpunk ». L'envie derrière le projet était de créer un profond malaise chez les joueuses et joueurs de Cyberpunk 2077 avec des images dérangeantes et hautement symboliques :

L'aspect effrayant du cartoon renvoie aux abus subis par le méchant dans son enfance ; chaque gifle crée un malaise, est révoltante, et la découverte d'une vache dans les mangeoires donne la chair de poule. Paweł Sasko, sur X.com.

Le savoir-faire de CD Projekt pour casser les codes

En somme, si on devait résumer les points forts qui ont fait de The Hunt l'une des meilleures quêtes de Cyberpunk 2077, on appuierait sur 5 éléments :

Une enquête bien ficelée

Le choix du dessin animé pour accentuer l'aspect malsaon

Une mise en scène oppressante de bout en bout

Une immersion plus qu'efficace

Un final mémorable

Paweł Sasko se réjouit évidemment de voir que le public a toujours des discussions animées autour de The Hunt. Mais il ne pouvait en être autrement. À nos yeux, la quête dans sa forme vient casser les codes habituels du jeu, montrant la capacité de Cyberpunk 2077 à se réinventer pour surprendre et marquer les esprits. Le développeur lui-même explique que c'est ce qu'il adore dans ce genre de cadre narratif : « on peut jongler entre les genres et les thèmes pour pimenter l'histoire, surprendre et enchanter le joueur ».