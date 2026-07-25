Cyberpunk 2077 continue de multiplier les produits dérivés en attendant du nouveau dans son univers comme la saison 2 de la série d'animation Edgerunners et Cyberpunk 2. Cette fois, c'est la boutique officielle européenne de Bandai Namco qui a annoncé l'ouverture des précommandes pour une version radiocommandée de collection haut de gamme d'une voiture iconique du jeu, avec manette double fonction.

La Quadra Turbo R-V-Tech iconique de Cyberpunk 2077 prend vie

Évolution de la voiture de départ de V, la Quadra Turbo R-V-Tech figure définitivement parmi les voitures emblématiques de Cyberpunk 2077, grâce à sa superbe apparence rétrofuturiste. Via Bandai Namco et CD Projekt RED, elle perce le Mur Noir du virtuel pour devenir réalité, sous la forme d'une voiture radiocommandée de collection haut de gamme.

Cette adaptation radiocommandée de l'iconique Quadra Turbo R-V-Tech de Cyberpunk 2077 offre ainsi une réplique fonctionnelle et très détaillée. Elle s'accompagne par ailleurs d'une manette pour la commander, qui a en réalité une double fonction, puisqu'elle prend la forme d'une manette Xbox classique pour jouer sur PC et consoles, aux couleurs noir et or de la Quadra Turbo R-V-Tech. En plus de cette réplique radiocommandée et d'une manette double fonction portant ses couleurs, ce nouveau collector haut de gamme estampillé Cyberpunk 2077 comprend enfin un boîtier de rangement à l'effigie de l'emblématique garage de Jackie, et qui fait ici office de station de recharge pour la voiture.

Disponible en précommande pour une sortie annoncée le 4 septembre 2026

Pour l'heure, cette réplique radiocommandée de la Quadra Turbo R-V-Tech de Cyberpunk 2077 n'est disponible qu'en précommande pour une sortie prévue le 4 septembre 2026, au prix de 179,99 €, notamment via la boutique européenne de Bandai Namco, comme indiqué dans la publication X.com ci-dessus. À noter qu'il semblerait que, à l'heure actuelle, la boutique en question n'assure pas les livraisons au Royaume-Uni ou encore en Afrique du Sud. Il faudra donc peut-être repasser plus tard pour s'assurer de la bonne livraison du produit en cas de précommande.

Source : Bandai Namco