Toujours désireux d'être à la pointe de la technologie, Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED va bientôt à nouveau mettre une claque à de nombreux joueurs sur consoles.

En attendant des nouvelles de sa suite ou de The Witcher 4, CD Projekt RED continue de mettre à jour Cyberpunk 2077 afin que celui-ci soit l'un des fleurons des dernières technologies graphiques en vogue. Après avoir été un mètre-étalon pour le DLSS et les technologies Ray Tracing de NVIDIA, entre autres partenariats pour faire office de vitrine technique, le RPG dans un futur dystopique entend prochainement s'implanter du côté des consoles, et plus particulièrement de la PS5 Pro, pour y afficher Night City sous ses plus beaux néons.

Un nouveau gig pour Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro

Peu après la mise en place d'une nouvelle version du PSSR, la technologie d'upscaling par IA qui propulse la PS5 Pro pour lui permettre de proposer des jeux plus fluides dans une plus haute résolution, sans rogner sur les performances, CD Projekt RED a fait l'annonce que Cyberpunk 2077 va bientôt recevoir le fameux label PS5 Pro Enhanced. Cela veut dire que le titre répond à suffisamment de critères et à une optimisation suffisante sur la dernière console de Sony pour mériter cette appellation.

Cela signifie donc que Cyberpunk 2077 sera notamment en mesure d'exploiter pleinement le fameux « PSSR 2.0 » inauguré sur Resident Evil Requiem avec des résultats particulièrement impressionnants, et que le RPG futuristique saura tourner en toute fluidité sur la PS5 Pro, avec une résolution jusqu'en 4K, quitte à passer par l'upscaling du PSSR. De facto, il s'agira donc de la meilleure version console disponible pour le dernier jeu en date de CD Projekt RED.

CD Projekt RED signale toutefois que la version « PS5 Pro Enhanced » de Cyberpunk 2077 n'arrivera que « dans les prochaines semaines » via une mise à jour gratuite. Il faudra donc patienter encore un peu avant de voir ce que la dernière console de Sony a sous le capot pour afficher Night City, et il faudra fatalement disposer de la machine plutôt onéreuse pour en profiter. Grâce à ses nombreuses améliorations récentes, il se pourrait que cette console arrive à séduire davantage son public, malgré un ticket d'entrée particulièrement élevé.

Source : Cyberpunk 2077 sur X.com