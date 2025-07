Il y a quelques années, CD Projekt RED avait annoncé un florilège de projets en développement dans ses coulisses. Parmi eux, une troisième nouvelle licence originale, après The Witcher et Cyberpunk 2077, nom de code Projet Hadar. Depuis, peu de nouvelles à son sujet, tant le studio polonais est bien occupé par ailleurs. Les choses commencent cependant à se décanter de ce côté, alors qu'une offre d'emploi nous révèle une information intéressante quant à cette fameuse nouvelle franchise mystère.

Projet Hadar, le petit frère de Cyberpunk 2077, va mettre des claques

CD Projekt RED a définitivement beaucoup de travail pour les prochaines années. Entre The Witcher 4, sa priorité la plus immédiate, et la suite de Cyberpunk 2077 à venir ensuite depuis ses bureaux aux États-Unis, la tâche s'annonce colossale. Pourtant, le studio polonais a encore plusieurs autres projets en tête, dont sa nouvelle licence originale portant pour l'instant seulement le nom provisoire de Projet Hadar, avec très peu d'informations connues à l'heure actuelle à son sujet.

Marci Blacha, vice-président de la narration chez CD Projekt RED, avait en début de cette année lancé un appel d'offres, indiquant que le petit frère de Cyberpunk 2077 avait « besoin d'une équipe extraordinaire, avec une grande passion pour les aventures centrées sur la narration et les émotions », pour un nouvel univers « pétris d'un potentiel infini ». Une récente offre d'emploi pour Projet Hadar nous apporte à ce propos un détail supplémentaire. Le studio recherche un designer de gameplay senior, et attend de lui d'avoir de l'expérience sur des « Action-RPG avec un combat centré sur la mêlée ».

Ainsi, on sait maintenant que Projet Hadar portera une certaine emphase sur les combats en mêlée. Cela pourrait laisser sous-entendre qu'il ne s'agira pas d'une nouvelle licence de science-fiction, à l'image de Cyberpunk 2077 (la mêlée occupe une place importante dans ce jeu également, ceci étant dit), mais plutôt quelque chose proche de The Witcher. Peut-être un univers plus réaliste, à la Kingdom Come Deliverance 2 ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais on surveille naturellement la chose de très près.

Un troisième visage va bientôt s'ajouter à ce visuel. © CD Projekt RED

Source : CD Projekt RED