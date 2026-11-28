L'ajout via la dernière mise à jour de Cyberpunk 2077 d'une fonctionnalité particulièrement attendue a été victime de son succès, son studio prend la parole.

Un mois après le lancement de la massive mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 visant à célébrer la sortie de la série Edgerunners 2 et apportant le support cross-plateformes des mods, celle-ci a visiblement été victime de son propre succès. Submergé par les propositions des moddeurs, CD Projekt RED reconnaît sur X ne plus arriver à suivre la cadence, au grand dam des joueurs PS5, Xbox Series et Switch 2. Le studio polonais s'explique et détaille son plan pour débloquer la situation.

Quel est le problème causé par la dernière mise à jour de Cyberpunk 2077 ?

C'était l'une des grosses promesses de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, déployée le 22 octobre 2026 en même temps que la sortie de l'anime Cyberpunk: Edgerunners 2 sur Netflix. En plus de nouvelles quêtes et d'options de combat inédites, CD Projekt RED offrait enfin aux joueurs console ce qu'ils réclamaient depuis des années : des mods officiels, accessibles directement depuis le menu du jeu.

Le principe est simple sur le papier. Le catalogue des mods de Cyberpunk 2077 est géré via la plateforme mod.io et fonctionne sur PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, les consoles de l'ancienne génération n'ayant pas eu droit au patch 2.5. Il suffit de lier son compte CD Projekt RED à mod.io pour que ses abonnements se synchronisent d'une plateforme à l'autre.

Sauf que chaque création doit passer par une vérification de mod.io et de CD Projekt RED avant d'être téléchargeable. Et c'est là que ça coince. Les moddeurs, très actifs depuis plus de cinq ans sur la version PC de Cyberpunk 2077, ont envoyé bien plus de contenus que ce que le studio l'avait anticipé. Résultat : une file d'attente interminable, et un catalogue console qui peine à s'étoffer.

© CD Projekt RED

Quelle est la réponse de CD Projekt RED pour remédier au problème ?

Face à la grogne, CD Projekt RED a pris la parole sur le compte X officiel de Cyberpunk 2077. Le studio y explique que le volume de propositions a « largement dépassé » ses attentes, et se dit « ravi d'une réponse si enthousiaste » de la communauté. Mais il admet aussi que cet afflux, combiné aux ajustements qu'il a dû apporter en cours de route à son processus de test et d'approbation, ralentit la mise à disposition des nouveaux mods.

Pour sortir de l'impasse, CD Projekt RED promet de changer de méthode : les mods de Cyberpunk 2077 vérifiés arriveront désormais par vagues. Le studio fait pour cela équipe avec Virtuos, studio spécialisé dans le développement et le portage, ainsi qu'avec l'équipe de mod.io pour rationaliser le processus, réduire les délais et augmenter sa capacité d'examen. Le nombre de mods approuvés devrait ainsi grimper au cours des prochaines semaines.

CD Projekt RED précise également étudier des améliorations techniques pour fluidifier encore la chaîne de validation des mods de Cyberpunk 2077, et promet d'en dire plus prochainement. En revanche, pas de calendrier précis ni de feuille de route à se mettre sous la dent pour l'instant : le studio reconnaît ouvertement ne pas être en mesure d'en communiquer.

En attendant, les joueurs console devront donc ronger leur frein. Petit rappel au passage : le studio avait déjà prévenu que la sélection serait limitée au lancement, et déconseille d'empiler trop de mods à la fois sous peine de rendre Cyberpunk 2077 instable. Quant aux adeptes de la progression croisée, mieux vaut activer exactement les mêmes mods sur PC et sur console, faute de quoi une sauvegarde risque de ne pas se charger correctement.

Source : Cyberpunk 2077 sur X.com