Cyberpunk 2077 reste encore l'un des plus beaux jeux du moment et dépasse le photoréalisme dans une vidéo en 4K qui nous assène une énorme claque visuelle.

Alors que le développement de Cyberpunk 2077 est depuis longtemps terminé, CD Projekt RED se concentrant maintenant sur The Witcher 4 et Cyberpunk 2, Night City ne dort jamais. De nombreux moddeurs continuent en effet encore de peaufiner la plastique déjà superbe du RPG dystopique. Cette vidéo en 4K de la célèbre chaîne YouTube Digital Dreams nous le montre avec une batterie de mods qui ferait presque croire à une vidéo dans la vraie vie, à condition d'avoir une bécane de cyberpsycho.

Virée plus réaliste que jamais dans Cyberpunk 2077 en 4K

Grâce aux technologies de NVIDIA comme le DLSS, le Ray Tracing et le Path Tracing, pour celles et ceux ayant toutefois les moyens d'en profiter, Cyberpunk 2077 est déjà graphiquement superbe en soi, même encore quatre ans après sa sortie. Certains mods viennent toutefois pousser le vice encore plus loin en poussant les curseurs encore plus loin, au point de rendre le jeu visuellement incroyablement réaliste.

Digital Dreams l'illustre encore dans sa plus récente vidéo sur Cyberpunk 2077, on l'on peut voir le titre tourner en 4K à 150 FPS avec une batterie de mods pour le rendre visuellement absolument superbe, et avec son fameux ReShade Beyond All Limits pour magnifier encore le tout.

Naturellement, profiter pleinement de Cyberpunk 2007, et plus encore avec ce que montre Digital Dreams dans la vidéo ci-dessous, demande une véritable bête de course de PC. En l'occurrence, la chaîne YouTube s'est armée d'une monstrueuse machine notamment portée par une RTX 5090, d'un processeur AMD Ryzen 9 9800X3D et de 64 Go RAM dernier cri (et donc atrocement hors de prix en ce climat de RAMpocalypse.

Il faut donc allonger les eddies pour s'offrir une virée aussi impressionnante à Night City, ou la Cité des Rêves, de son petit surnom. Cela laisse en tout cas rêveur quant à ce que Cyberpunk 2 pourrait donner sur l'Unreal Engine 5. Mais nous ne risquons malheureusement pas d'entendre parler de la suite de Cyberpunk 2077 avant encore de nombreuses années.

Source : Digital Dreams sur YouTube