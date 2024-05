L'univers de Cyberpunk 2077 s'étend avec la sortie de la bande originale de son extension Phantom Liberty, désormais disponible en précommande. Le tout, en vinyle. Cette version vous plonge dans le monde sombre et complexe du jeu. Comme vous avez pu le constater si vous avez joué au RPG, la bande sonore joue un rôle très important pour l'ambiance et mérite vraiment d'être écoutée, ou plutôt, appréciée !

Une bande son de roi pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

La bande originale de Phantom Liberty, composée par les talentueux P.T. Adamczyk et Jacek Paciorkowski de CD PROJEKT RED, offre une expérience sonore assez cinématographique. Parmi les morceaux phares, on retrouve Force Projection et Hardest to Be. Le titre Phantom Liberty se distingue particulièrement, écrit et interprété par l'artiste polonais primé Dawid Podsiadło, accompagné par l'Orchestre symphonique national tchèque à Prague. Tout un programme.

Contenu et Détails du Vinyle

Ce vinyle propose une immersion complète dans l'ambiance de Dogtown. Il se compose de deux faces avec des titres qui reflètent l'intensité et les émotions de l'aventure de V :

Disque 1 - Face A :

I’m a Netrunner

Force Projection

On the Prowl

Not a Plan, a Man

Agent Provocateur

Hardest to Be

Choke Hold

Disque 1 - Face B :

Bravo Foxtrot Golf

Infiltration Compromised

Just Another Weapon

Never Looking Back

Test of Loyalty

Phantom Liberty

Le vinyle est accompagné d'un insert de crédits double face et est emballé dans une pochette simple. Cela n'en reste pas moins un très bel objet de collection. Aussi bien pour l'écouter que pour l'exposer dans votre bibliothèque (ou autre). Vous pouvez retrouver la photo du package complet ci-dessous dans la news. Pas mal non ?

L'OST est aussi disponible sur :