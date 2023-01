Le lancement calamiteux de Cyberpunk 2077 semble désormais loin derrière lui, même si les développeurs continuent de payer les pots cassés. Le jeu a néanmoins connu une véritable renaissance l’année dernière. Un regain de popularité phénoménal porté par la sortie des patchs PS5 et Xbox Series, puis à la diffusion de la série Netflix Edgerunners. Le studio polonais a profité de ce nouveau succès pour annoncer Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, un gros DLC payant qui s’annonce tout simplement massif.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sera monstrueux

Dès 2023, les joueurs de Cyberpunk 2077 pourront replonger en plein cœur de Night City avec Phantom Liberty. CD Projekt Red ne manque pas d’ambition pour cette extension qui s’annonce monstrueuse en termes de contenus et les développeurs continuent de teaser à fond de balle. Dans une interview accordée au média polonais Parkiet, Marek Bugdoł de CDPR, a révélé qu’il s’agirait du plus gros DLC jamais développé à ce jour au sein du studio. De quoi faire battre le petit cœur des fans quand on sait que les extensions de The Witcher 3 étaient déjà particulièrement généreuses avec plus d’une dizaine d’heures de contenu supplémentaire chacune. Une durée de vie qui peut facilement atteindre les 30-40 heures avec les joueurs qui aiment accomplir toutes les quêtes et fouiller les moindres recoins.

« Nous espérons que les nouvelles aventures et les personnages inédits attireront celles et ceux qui sont déjà familiers avec Cyberpunk 2077 en encourageront de nouveaux joueurs à découvrir Night City » ajoute-t-il. Toujours prévu pour 2023, Phantom Liberty emmènera les joueurs dans les New United States of America, où V et Johnny Silverhand (Keanu Reeves) rencontreront de nouvelles têtes, dont celle d’Idris Elba. Le développement du DLC progresse bien selon l’employé, et l’équipe est visiblement « confiante avec l’état actuel de l’extension. » CD Projekt a en tout cas de grands projets pour la licence et prévoit d’ores et déjà une suite, qui n’arrivera pas avant quelques années.