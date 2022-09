C'était plus ou moins attendu mais la série Netflix Cyberpunk Edgerunners fait beaucoup de bien à Cyberpunk 2077.

Les joueurs retournent sur Cyberpunk 2077 grâce à Netflix

Diffusée depuis le 13 septembre sur Netflix, la série d'animation Cyberpunk Edgrunners connaît un franc succès. Tant au niveau de la critique presse que des spectateurs qui saluent le travail d'adaptation de Studio Trigger (Kill la Kill). Sur Rotten Tomatoes comme sur IMDB, le consensus est là avec des moyennes élevées. Mais cette réussite va au-delà puisqu'elle sert pleinement les intérêts de CD Projekt Red et son Cyberpunk 2077.

Ces derniers jours sur Steam, le nombre de joueurs simultanés a grimpé à 70 000. Du jamais vu depuis janvier 2021, un mois après son lancement, comme relevé par Benji-Sales. Une remontada éphémère ? Non. Ca a continué d'augmenter pour atteindre les 85 555 joueurs simultanés quelques heures plus tard. Et même si c'est désormais redescendu aux alentours des 50 000, Cyberpunk 2077 est bien plus prisé qu'il ne l'était avant la sortie de Cyberpunk Edgerunners sur Netflix.

CD Projekt Red n'en est cependant pas à son coup d'essai. Cette synergie a déjà été observée avec la série Netflix The Witcher qui avait permis de ramener des joueurs sur The Witcher 3. Une méthode qu'espère certainement reproduire PlayStation avec sa multitude d'adaptation dont la série The Last of Us.

Cyberpunk va également se relancer en 2023 avec l'unique DLC Phantom Liberty, mais après, il ne devrait plus y avoir aucun gros contenu additionnel. Les équipes du studio polonais ont suffisamment à faire pour réaliser leurs très grandes ambitions avec The Witcher 4.