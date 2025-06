Début juin 2025, CD Projekt RED annonçait que Cyberpunk 2077 allait finalement bientôt recevoir une nouvelle mise à jour majeure et passer en version 2.3, quelques semaines après le conséquent patch 2.2 qui devait marquer la fin de son suivi. Aux dernières nouvelles, ce changement de version devait avoir lieu dans le courant de la semaine. Le studio polonais vient toutefois de se fendre d'une annonce pour tempérer les ardeurs des mercs de Night City.

Changement de plan pour la prochaine mise à jour majeure de Cyberpunk 2077

En attendant The Witcher 4 et Cyberpunk 2 dans les prochaines années, CD Projekt RED avait finalement encore des plans pour le désormais très populaire Cyberpunk 2077. De manière officielle, le titre doit recevoir encore une autre mise à jour majeure peu après l'Ultimate Edition sortie pour accompagner le lancement de la Nintendo Switch 2. En parallèle, il se pourrait également que V et Johnny aient droit à une nouvelle aventure sous forme d'une extension du côté de Virtuos, alors que Phantom Liberty devait être le seul et unique DLC du jeu.

S'agissant de la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077, celle-ci devait arriver ce 26 juin sur toutes les plateformes. Malheureusement, CD Projekt RED vient d'envoyer de nouveaux detes à tous les mercs de Night City. « Nous espérions pouvoir mettre la mise à jour 2.3 entre vos mains le 26 juin. Nous avons cependant besoin de plus de temps pour nous assurer qu'elle vous plaise. Elle devrait en effet être de la même envergure que la mise à jour 2.2. Nous vous tiendrons informé dès que possible, et apprécions votre patience ! ».

Il faudra donc repasser à Night City un autre jour pour voir ce que nous réserve la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077. Nous n'avons par ailleurs toujours aucune idée précise de ce qu'elle ajoutera, outre le fait qu'elle devrait être aussi colossale et impactante que la précédente. Circulez donc, chooms, en attendant de voir ce qu'il en est réellement.

