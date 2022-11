Malgré tous les déboires rencontrés par Cyberpunk 2077, il y aura bien un « Cyberpunk 2 ». Cependant, il va falloir s'armer de patience avant de mettre les mains dessus.

La suite de Cyberpunk 2077 donne de ses nouvelles

Le lancement désastreux de Cyberpunk 2077 semble bien loin désormais. Depuis plusieurs mois, le jeu opère une remontada spectaculaire et a même été sauvé par Netflix. La sortie de la série Cyberpunk Edgerunners a en effet relancé l'intérêt du titre auprès de tout le monde, les possesseurs du soft qui attendaient une nette amélioration pour se plonger dedans comme les nouveaux acheteurs qui ont succombé à la tentation.

Un retour très encourageant pour la suite de la franchise. Et ça tombe à pic car le deuxième volet, qui sera bien plus ambitieux, a pour vocation de « prouver la puissance et le potentiel de l'univers Cyberpunk ». Un nouveau jeu qui va « déchirer » selon Paweł Sasko, directeur de quêtes.

Mais voilà, pour y arriver, il faut un minimum de temps, surtout si CD Projekt Red veut éviter de reproduire les erreurs du passé. C'est pourquoi, malheureusement, cette suite n'est pas encore véritablement en développement. Le studio se laisse en effet le temps de boucler le DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077, avant de basculer sur le prochain épisode. Soit pas avant 2023.

L'année prochaine, les développeurs débuteront la phase de recherche et de conception pour pouvoir ensuite embrayer sur la pré-production. Rendez-vous dans 10 ans ? Sans doute pas car CD Projekt Red s'est agrandi et le passage sous Unreal Engine 5 devrait également les aider à aller plus vite.

D'ici là, vous pourrez vous occuper avec le patch new gen de The Witcher 3 et, qui sait, peut-être The Witcher Remake qui sera très différent de l'original.