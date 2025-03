Le prochain jeu Cyberpunk donne officiellement des nouvelles. On peut dire que les choses sérieuses ne vont pas tarder à commencer, tout s'accélère enfin !

Ça charbonne dur chez CD Projekt RED en ce moment ! Le studio a plusieurs gros dossiers sur le feu et les choses continuent de s'accélérer. Il a fait le bilan dernièrement auprès de ses investisseurs, ce qui a permis de faire le point sur l'évolution des chantiers en cours. Ça va bouger du côté de Cyberpunk 2077, ou plutôt du nouveau jeu tiré de ce qui est désormais une licence bien établie.

La suite de Cyberpunk 2077 va passer la seconde

Le mois de mars sonne la grand-messe des bilans financiers. Les studios font le points auprès des investisseurs sur le dernier exercice financier et exposent leur plan pour la suite. CD Projekt n'y a évidemment pas coupé. Ç'a été l'occasion de donner des nouvelles de ses grosses licences. On a ainsi appris cette semaine que The Witcher 4 n'allait pas arriver avant un moment. Mais, ce n'est pas tout ! Le prochain Cyberpunk a aussi été mentionné.

Après le succès de Cyberpunk 2077, véritable phœnix, les fans brûlent d'impatience à l'idée qu'un nouvel opus puisse voir le jour. Ça tombe bien, car c'est carrément dans les plans de CD Projekt. En projet sous le nom de code « Orion », ce sequel dans l'univers futuriste inspiré des romans de William Gibson en est encore à un état embryonnaire. Cependant, cela ne devrait plus durer longtemps.

En effet, l'échange du studio avec les investisseurs a confirmé que “Cyberpunk 2” n'était encore qu'un projet à l'état de concept. Mais, CD Projekt compte bientôt embrayer pour passer la vitesse supérieure. Entre octobre 2024 et février 2025, l'effectif mobilisé sur le jeu est passé de 64 à 84 personnes. Or, l'objectif est qu'il soit « doublé d'ici à la fin de l'année ».

En somme, 2025 va marquer l'entrée du prochain Cyberpunk en phase de pré-production. Cela veut dire que les équipes vont pouvoir travailler activement à la structuration de l'histoire, aux designs et même au casting des futurs personnages. Non ne sommes pas encore dans le cœur du développement, mais une première grosse vague de recrutements s'annonce pour CD Projekt. Les choses sérieuses sont donc sur le point de commencer.

© CD Projekt.