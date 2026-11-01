En ce moment, Cyberpunk 2077 est de nouveau à l’honneur chez CD Projekt RED, qui a renouvelé sa collaboration avec CORSAIR pour de nouveaux objets exclusifs.

Un peu à l’instar de No Man’s Sky, Cyberpunk 2077 aura connu un lancement très compliqué en 2020. Pourtant, bientôt six ans plus tard, le jeu est toujours là et semble même être plus en forme que jamais. Fort du travail acharné accompli par CD Projekt RED au fil des années, le titre a aujourd’hui connu une véritable rédemption et continue d’attirer toujours plus de joueurs, en témoigne le nouveau pic enregistré suite à la mise à jour 2.5. Et pour célébrer ça, mais aussi la sortie d’Edgerunners 2, de nouvelles collections CORSAIR attendent désormais les fans.

Cyberpunk 2077 s’offre de nouveaux objets de collection signés CORSAIR

En effet, pour accompagner le retour en fanfare de l’univers de Cyberpunk 2077 via la nouvelle saison de l’anime Netflix, CORSAIR et CD Projekt ont annoncé avoir renouvelé leur collaboration pour le lancement de deux nouvelles collections officielles de périphériques inspirées par l’univers du RPG. Cela comprend alors :

La collection CORSAIR x Cyberpunk 2077 : Arasaka White , qui avait été très prisée l’année dernière et qui est caractérisée par ses couleurs blanches et rouges

, qui avait été très prisée l’année dernière et qui est caractérisée par ses couleurs blanches et rouges La collection CORSAIR x Cyberpunk Edgerunners 2, qui est la grande nouveauté et qui s’inspire naturellement de l’anime Netflix désormais disponible

« C’est en voyant l’enthousiasme de la communauté face à la collection de l’année dernière et en partageant cette passion avec elle que ces collaborations prennent tout leur sens », a alors déclaré Tobias Brinkmann, vice-président senior et directeur général de la vision gaming chez CORSAIR, avant de partager sa fierté à l’idée de cette nouvelle collaboration.

« Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec CD PROJEKT RED et de donner vie à de nouveaux aspects de l'univers de Cyberpunk 2077. Que vous soyez un fan du jeu ou de la série, ces collections sur mesure sont faites pour vous ». Et justement, que contiennent chacune de ces collections ? En voici le détail complet.

Que contient la collection CORSAIR x Cyberpunk 2077 : Arasaka White ?

Inspirée par la mégacorporation au cœur de l’histoire de Cyberpunk 2077, cette version « White » de la collection sortie en 2025 arrive avec l’ensemble des éléments suivants :

Clavier CORSAIR K65 PLUS WIRELESS

Souris CORSAIR M75 WIRELESS

Tapis de souris CORSAIR MM300 2XL

Casque CORSAIR HS80 RGB WIRELESS

© CORSAIR / CD Projekt RED

Que contient la collection CORSAIR x Cyberpunk Edgerunners 2 ?

Quant à la nouvelle collection, pensée à l’image du personnage de Roman dans l’anime Netflix inspiré de Cyberpunk 2077, elle arrive quant à elle avec l’ensemble des éléments suivants :

Clavier CORSAIR K65 PLUS WIRELESS

Souris CORSAIR HARPOON v2 WIRELESS

Tapis de souris CORSAIR MM 2XL

Casque CORSAIR HS80 WIRELESS

© CORSAIR / CD Projekt RED

Où acheter les nouvelles collections Cyberpunk, et à quel prix ?

Les objets issus de ces nouvelles collections vous intéressent ? Dans ce cas, c’est sur le site de CORSAIR que les choses se passent, chaque produit étant d’ores et déjà disponible à la précommande pour une livraison prévue d’ici la fin d’année 2026 ou le début d’année 2027. Voici où les précommander :

Collection CORSAIR x Cyberpunk 2077 : Arasaka White

Collection CORSAIR x Cyberpunk: Edgerunners 2

Source : CORSAIR