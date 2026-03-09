En attendant sa suite actuellement en développement, Cyberpunk 2077 réserverait encore une surprise aux joueurs, mais à nouveau en dehors de Night City.

Même s'il s'avère peu probable que CD Projekt RED nous fasse retourner sur Cyberpunk 2077 avec notamment un nouveau DLC, les récentes rumeurs autour d'une extension de The Witcher 3, plus de 10 ans après sa sortie, pourraient constituer un signe d'espoir pour V et Johnny Silverhand. Le plus probable est toutefois qu'on retourne dans le futur dystopiqué imaginé par le studio polonais via Cyberpunk 2. D'ici là, le jeu original n'a toutefois pas fini d'étendre son influence au-delà de Night City, en témoigne la récente annonce du retour d'un crossover populaire.

Nouveau croisement des mondes en vue pour Cyberpunk 2077

En décembre 2024, soit grossièrement quatre ans après la sortie de Cyberpunk 2077, le titre se portait nettement mieux qu'à son lancement compliqué, notamment grâce à un énorme travail de la part de CD Projekt RED pour redorer autant que possible son blason. Le titre a ainsi grandement gagné en popularité, encourageant la multiplication des produits dérivés et crossovers avec d'autres univers. Tel était notamment le cas justement en décembre 2024 avec Fortnite d'Epic Games. La collaboration semble avoir bien porté ses fruits, puisque les deux entités ont récemment annoncé qu'une nouvelle est en préparation.

Epic Games et CD Projekt RED ont en effet dévoilé une deuxième vague de collaboration entre Fortnite et Cyberpunk 2077 sur leurs réseaux sociaux officiels. Bien que la vidéo teaser accompagnant l'annonce ne donne aucune information sur le contenu de cette collaboration Fortnite 2026, les spéculations vont bon train quant à ce qu'elle pourrait apporter au jeu.

Beaucoup spéculent, au vu de ce que laisse entrevoir le teaser, que ce nouveau crossover entre Fortnite et Cyberpunk 2077 pourrait, après V et Johnny en 2024, se focaliser cette fois sur leur plus grand ennemi, Arasaka. Il se pourrait ainsi qu'un certain et iconique Adam Smasher, l'intimidant cyborg travaillant pour la terrible mégacorporation, vienne fracasser son monde dans Fortnite. Cela pourrait également servir de pont avec Edgerunners, puisque Smasher est présent dans les deux histoires, avec tous les traumatismes que cela implique. Reste à attendre de plus amples informations pour en avoir le cœur net.

Source : Cyberpunk 2077 sur X.com