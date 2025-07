Hier soir, CD Projekt RED tenait un stream dédié à Cyberpunk 2077 et à sa fameuse nouvelle mise à jour majeure 2.3, dont le lancement a été repoussé d'un petit mois afin de mieux peaufiner le tout. Le studio polonais et Virtuos (qui pourrait apparemment subir une massive vague de licenciements...) avaient promis une nouvelle version d'une envergure similaire à la précédente, et ils n'ont clairement pas menti. Le titre reçoit en effet un tas de contenus et fonctionnalités, et en profite pour arriver sur une nouvelle plateforme. On vous donne plus de detes.

Une mise à jour 2.3 sur les chapeaux de roue pour Cyberpunk 2077

Comme indiqué via un leak peu avant sa présentation, la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077 sortait donc aujourd'hui, le 17 juillet 2025. Elle est ainsi disponible pour toutes les plateformes, sauf sur la récemment sortie Nintendo Switch 2, qui la recevra à une date ultérieure. Le titre en profite par ailleurs pour sortir dans son Ultimate Edition sur Mac, comme promis il y a plusieurs mois de cela par CD Projekt RED. Les appareils d'Apple peuvent ainsi également bénéficier des apports de cette nouvelle version du titre.

Intéressons-nous justement plus en détails aux ajouts de cette mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077. Parmi les nouveautés notables, nous avons 4 nouveaux véhicules, dont trois à débloquer en terminant certaines missions secondaires, comme suit :

Yaiba ARV-Q340 Semimaru

Récompense d'une nouvelle mission secondaire (pour débloquer, terminez The Hunt et The Beast In Me dans Cyberpunk 2077).

Une autre mission secondaire permet de débloquer la fonctionnalité CrystalCoat™ pour ce véhicule.

Rayfield Caliburn "Mordred"

Récompense d'une nouvelle mission secondaire (pour débloquer, terminez The Beast in Me : Badlands, The Beast in Me : Santo Domingo, Transmission et Search and Destroy).

Yaiba ASM-R250 Muramasa

Récompense d'une nouvelle mission secondaire (pour débloquer, achetez un véhicule Yaiba, achetez au moins 3 véhicules dans le menu AUTOFIXER de Cyberpunk 2077 et terminez Crime signalé : À jouer avec le feu...).

Si vous échouez à terminer la mission secondaire, le véhicule sera disponible ultérieurement sur AUTOFIXER.

Chevillon Legatus 450 Aquila

Disponible à l'achat sur AUTOFIXER.

Les véhicules de Cyberpunk 2077 reçoivent également deux nouvelles fonctionnalités. D'une part : AutoDrive, qui rend les véhicules autonomes pour vous porter vers le marqueur actif de votre carte, ou pour se déplacer à loisir dans Night City et profiter du paysage, en activant le tout via la touche H du clavier ou le stick gauche d'une manette. D'autre part : CrystalCoat, la technologie pour repeindre les véhicules, est désormais accessible pour davantage d'engins, dont les motos. Enfin, les taxis Delamain deviennent également disponibles à la demande.

Un nouvel éclairage pour Cyberpunk 2077

L'autre gros pan de la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077 se focalise sur le Mode Photo et l'amélioration globale de l'éclairage dans Night City. Le Mode Photo reçoit ainsi diverses options pour offrir encore plus de moyens de faire des beaux clichés. En parallèle, l'éclairage du jeu se peaufine afin de rendre la ville dystopique encore plus éblouissante et immersive.

Enfin, qui dit nouvelle mise à jour majeure dit aussi un florilège corrections de bugs et améliorations des performances à plusieurs niveaux, pour toutes les versions de Cyberpunk 2077, comme l'ajout du FSR 4 sur PC, ou encore l'ajout de la prise en charge du VRR sur PS5 et Xbox Series. Pour les notes conséquentes et détaillées de la mise à jour 2.3 du jeu, rendez-vous sur une page dédiée via son site officiel.

Source : Site officiel de Cyberpunk 2077