On le savait en chantier, mais cette fois, c’est officiel : Cyberpunk 2077 sera bien jouable sur Nintendo Switch 2, dans sa version Ultimate Edition. Mieux encore, ce sera le tout premier jeu confirmé à utiliser la technologie DLSS sur la future console de Nintendo. Une étape importante, autant pour le jeu que pour la machine.

Un outil clé pour la Nintendo Switch 2 sur Cyberpunk 2077

Le DLSS (pour Deep Learning Super Sampling) est une technologie développée par Nvidia. Elle permet d’améliorer la résolution d’un jeu sans plomber ses performances, grâce à l’intelligence artificielle. Plutôt que de faire tourner un titre nativement en 4K, ce qui demande beaucoup de puissance, le DLSS permet, par exemple, de rendre un jeu Cyberpunk 2077 en 1080p puis de l’upscaler intelligemment vers une définition plus élevée.

Sur le papier, c’est déjà impressionnant. Mais dans le cas de la Switch 2, qui reste une console portable avant tout, c’est un levier essentiel pour faire tourner des jeux ambitieux comme Cyberpunk 2077. CD Projekt RED a confirmé que Cyberpunk 2077: Ultimate Edition utilisera le DLSS en mode portable comme en mode docké. Deux profils seront proposés :

En mode docké : Mode Qualité : 30 FPS Mode Performance : 40 FPS (à condition d’avoir un écran 120 Hz)

En mode portable : Mode Qualité : 1080p à 30 FPS Mode Performance : 720p à 40 FPS



Cette souplesse montre que le jeu a été spécifiquement adapté au hardware de la Switch 2, qui embarque un GPU signé Nvidia doté de Tensor Cores (pour le DLSS) et de RT Cores (pour le ray tracing). Une première pour une console Nintendo.

Une démonstration technique avant l’heure

Le fait que Cyberpunk 2077, longtemps considéré comme trop gourmand pour les consoles d’ancienne génération, puisse tourner sur Switch 2 est en soi un signal fort. Cela montre à quel point le gap technologique entre la Switch actuelle et sa remplaçante sera important.

Et même si cette version ne rivalisera pas avec les versions PS5 ou PC sur le plan visuel, le simple fait de proposer une expérience fluide et complète en mobilité sera un argument de poids. Nintendo semble enfin prêt à séduire un public plus technophile, sans pour autant renier son ADN.

Source : CD Projekt