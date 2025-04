Cyberpunk 2077 était l'une des vedettes du Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2 en annonçant qu'il accompagnera le lancement de la console le 5 juin à venir. Cela se fera sous la forme d'une Édition Ultime, comprenant donc le jeu de base et sa très bonne extension Phantom Liberty. Qui plus est, il pourrait gagner des points auprès des joueurs souhaitant poursuivre leur aventure à Night City en mode nomade.

Un implant bienvenu pour la version Nintendo Switch 2 de Cyberpunk 2077

Sorti en décembre 2020, Cyberpunk 2077 revient définitivement de loin. Après plusieurs années de dur labeur pour offrir la rédemption à son dernier titre, CD Projekt RED est bien remonté dans l'estime des joueurs. Ce notamment grâce à une mise à jour 2.0 salvatrice et la très solide extension Phantom Liberty. Le jeu se trouve désormais dans une version définitive qui ne devrait plus recevoir de mises à jour majeures. Le studio polonais en a donc profité il y a quelques jours pour annoncer que Cyberpunk 2077 sera présent pour accompagner le lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin.

Sur X.com, un utilisateur a répondu à la publication du compte officiel du jeu faisant écho à cette annoncé par une question. « Si j'ai joué à Cyberpunk 2077 sur ma Xbox Series X, pourrai-je transférer mes données sauvegardées sur la Switch 2 ? Y'aura-t-il de la cross-progression comme The Witcher 3 pour la première Switch ? ». Ce à quoi le studio a répondu : « Oui ! La version Nintendo Switch 2 sera pleinement compatible en cross-progression avec les versions d'autres plateformes ».

Il sera ainsi possible de poursuivre son aventure dans Cyberpunk 2077 en compagnie de V et Johnny sur la version Nintendo Switch 2 du jeu, même avec une sauvegarde d'une autre plateforme. Ce qui pourrait séduire les joueurs désireux de profiter de Night City en mode nomade. Attention toutefois : le titre très gourmand risque de faire chauffer la nouvelle console de Nintendo. Même en docké et en mode performance, il ne serait en effet pas capable d'y dépasser les 40 FPS. À noter cela dit que Cyberpunk 2077 est l'un des jeux les plus appréciés sur le Steam Deck, malgré des concessions à faire sur l'appareil hybride de Valve pour en profiter dans de bonnes conditions.

Source : Cyberpunk 2077 sur X.com