Cyberpunk 2077 dévoile du gameplay sur Nintendo Switch 2 et le résultat crée déjà la surprise avec un rendu qu'on n'espérait pas aussi stable après les déboires historiques du jeu de CD Projekt.

On ne peut pas vraiment dire que la nouvelle nous ait pris par surprise compte tenu des leaks qui l'annonçaient déjà haut et fort : Cyberpunk 2077 va avoir droit à un portage sur Nintendo Switch 2. Plus précisément, l'édition complète du jeu qui débarquera sur la nouvelle machine hybride, incluant par conséquent le DLC Phantom Liberty. Après un trailer d'annonce lors du Nintendo Direct, un joueur partage un premier aperçu console en main... et autant dire que là, le résultat est inattendu !

Cyberpunk 2077, la bonne surprise sur Nintendo Switch 2 ?

La grande nouvelle s'est confirmée début avril, à l'occasion de la présentation complète de la Nintendo Switch 2. CD Projekt va offrir un portage sur ladite console de Cyberpunk 2077, son dernier jeu à succès. Cependant, les quelques extraits montrés alors ne laissaient pas présager une version particulièrement impressionnante. Il faut dire que le jeu est très gourmand en termes de performances. Dès lors, on sait qu'on n'aura pas un rendu similaire à celui sur PS5 ou Xbox Series. On ne parle même pas de la comparaison PC.

Pour autant, la version Switch 2 de Cyberpunk 2077 pourrait créer la surprise. L'internaute Deck Wizard a eu l'occasion de l'essayer et a partagé la vidéo de son gameplay sur YouTube. On le voit jouer en nomade et, contre toute attente, la fluidité est bien meilleure qu'on n'aurait pu le croire. La démonstration est faite en mode performance, visant donc les 40 FPS en continu, un pari qui semble globalement atteint malgré l'activation du HDR.

Qui plus est, pour optimiser les performances en jeu, Cyberpunk 2077 proposera plusieurs réglages graphiques sur Nintendo Switch 2. La vidéo montre les différences de performance avec ces diverses options (flou de mouvement, grain, aberration chromatique etc.) activées, puis désactivées. Dans l'ensemble, le jeu tourne bien et reste beau à l'image.

En définitive, ce premier aperçu concret devra être comparé à une version portable de Cyberpunk 2077 : celle du Steam Deck. Or, il se pourrait bien que la Switch 2 propose une expérience plus agréable visuellement et techniquement parlant que sur la machine de Valve. Si la promesse est tenue, la nouvelle console de Nintendo pourrait vraiment tirer son épingle du jeu avec son catalogue de jeux tiers.