Night City, plus réaliste encore, c'est possible ? Cyberpunk 2077 nous met une nouvelle claque en vidéo. Le jeu est encore plus impressionnant en 8K, vous allez voir.

CD Projekt ne lésine pas en ce moment. Les équipes planchent sur divers projets, mais n'oublient pas les précédents pour autant. C'est grâce cela que Cyberpunk 2077 va officiellement s'offrir un portage sur Nintendo Switch 2. Voilà une nouvelle qui a de quoi impressionner ! Mais même si cette version a des chances de ne pas démériter, c'est vraiment sur PC que le jeu nous en met plein la vue. S'il vous fallait une preuve supplémentaire, on a ce qu'il faut.

Cyberpunk 2077 impressionne encore en 2025

Bien que la suite de Cyberpunk 2077 soit maintenant en préparation, on n'est pas encore prêt à tourner complètement la page. Il faut dire que CD Projekt est parvenu à proposer une aventure finement écrite dans un univers dynamique et dense dans lequel on aime se promener, d'autant plus quand on voit jusqu'où il peut aller.

On ne vous présente plus le travail de DigitalDreams. Ce créateur de contenu spécialisé dans le modding partage régulièrement des vidéos impressionnantes de jeux récents. Grâce à de nombreux mods sur PC, il rehausse les graphismes et exploite autant que possible les capacités de sa machine. Parmi ses jeux de prédilection, on retrouve justement Cyberpunk 2077.

Dans une de ses dernières vidéos, DigitalDreams nous offre une balade plus immersive que jamais dans Night City, le décor urbain de Cyberpunk 2077. Avec l'aide de 300 mods et plus, c'est une version encore plus réaliste du jeu qu'il étale sous nos yeux (bien aidée par sa carte graphique RTX 5090 au passage). L'atmosphère de la ville n'est que plus saisissante, de la brume aux moirures des flaques, tout est sublimé.

Cependant, de telles améliorations rendues possibles grâce aux mods ne sont pas nécessairement exemptes de défauts. Avec un œil attentif, on peut repérer des artefacts visuels comme du ghosting au niveau des véhicules. De même, quelques chutes de framerate sont palpables. Cela dit, cette démonstration révèle une fois de plus ce à quoi l'avenir du jeu vidéo pourrait ressembler pour les amateurs d'hyperréalisme. Dans le même temps, cela nous rappelle qu'atteindre une 8K stable même à 60 FPS reste un défi technique qu'il s'agira de réussir à relever à terme.