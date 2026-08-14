Certains fans de Cyberpunk 2077 l’ont depuis longtemps ajouté à leur liste de souhaits, mais il se fait tellement discret qu’on aurait tendance à l’oublier. NEO BERLIN 2087 a une nouvelle date de sortie.

Vous avez écumé tous les mods, fait des runs jusqu’à l’écoeurement et les néons, la mégalopole dystopique et les conspirations tordues de Cyberpunk 2077 vous manquent ? Elysium Game Studio a peut-être le jeu qu’il vous faut en attendant la suite. Pensé initialement pour combler le vide laissé par Night City, Neo Berlin 2087 ressort de l’ombre à l’aube de la Gamescom 2026 pour annoncer une nouvelle fenêtre de sortie, calée à 2028 sur PS5, Xbox Series et PC.

Neo Berlin 2087 le petit cousin de Cyberpunk 2077

Si ce nom vous évoque quelque chose, c’est probablement parce que le jeu avait particulièrement hypé en 2023, là encore juste avant la Gamescom. Son trailer d’histoire et de gameplay promettait alors une belle virée cyberpunk sous Unreal Engine 5 pour l’année suivante, avant que le studio ne revoie ses ambitions à la hausse avec une Berlin futuriste et des influences revendiquées du côté de Blade Runner, Ghost in the Shell ou encore The Last of Us. Il faudra finalement attendre quatre années supplémentaires puisque Neo Berlin 2087 est désormais attendu pour le courant 2028. L’attente sera encore un peu plus longue.

Le studio avait d’ailleurs tenu à rappeler que le jeu ne serait pas un RPG en sandbox massif comme peut l’être Cyberpunk 2077, mais un FPS narratif plus linéaire, centré autour d’une histoire, d’un gameplay plus tactique et de choix susceptibles d’influer le déroulé de l’enquête. Pour rappel, nous incarnons Nolan, un enquêteur qui se lance sur les traces d’une jeune femme prise au coeur d’une vaste conspiration. Enquête, infiltration, fusillades, inégalités sociales et des passages à la troisième ou première personne, des robots à égorger en ville ou dans le no man’s land qui sert de périphérie à la capitale… Neo Berlin 2087 a tout du cousin européen de Cyberpunk 2077, avec forcément moins de budget et de moyens que CD Projekt RED.

Il a en tout cas, sur le papier, tous les ingrédients d’un action-RPG cyberpunk modeste, mais prometteur. Reste maintenant à voir ce que donneront surtout les nouvelles démonstrations de gameplay. Rendez-vous très certainement dans quelques jours pour avoir de nouveaux éléments de réponse et davantage d'informations à son sujet.