Il y a des nouvelles qui redonnent le sourire, et c’est notamment le cas avec les dernières infos sur ce mod ultra attendu, qui avait beaucoup fait parler de lui l’an passé autour de Cyberpunk 2077.

Annoncé pour la première fois à l’été 2024, le mod multijoueur CyberMP pour Cyberpunk 2077 avait disparu des radars, laissant penser à une annulation du projet. Mais contre toute attente, une nouvelle vidéo de gameplay vient raviver l’intérêt des fans, confirmant que le projet est bel et bien en développement actif.

Une ambition proche de GTA Online pour Cyberpunk 2077

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, CyberMP ne cherche pas à transformer la campagne solo de Cyberpunk 2077 en une aventure coopérative. Il ne s'agit donc pas d'un mode co-op au sens classique du terme, mais plutôt d’une plateforme multijoueur inspirée de GTA Online. Le but est simple : permettre à plusieurs joueurs d’explorer Night City ensemble, dans un monde persistant et personnalisable.

Les joueurs pourront héberger leurs propres serveurs, avec des fonctionnalités spécifiques selon leurs envies. La dernière version en date, toujours en bêta, introduit une synchronisation bien plus fluide entre les joueurs de Cyberpunk 2077, notamment pour les véhicules volants, les avatars ou encore les voitures armées utilisées en combat.

Des avancées techniques notables

Cette nouvelle mise à jour du mod de Cyberpunk 2077 s’accompagne de nombreuses corrections de bugs et d’optimisations. L’objectif des développeurs semble clair : rendre l’expérience aussi stable et immersive que possible, malgré les contraintes du moteur de base du jeu, qui n’a jamais été pensé pour le multijoueur.

C’est d’ailleurs l’un des obstacles majeurs. Le moteur REDengine de CD Projekt RED, très performant pour des expériences solo narratives, atteint ses limites quand il s’agit de gestion réseau ou de synchronisation temps réel. Un facteur qui explique pourquoi les développeurs du jeu original ont décidé de passer à Unreal Engine 5 pour leurs futurs projets.

Pour l’instant, aucune fenêtre de sortie n’est annoncée pour ce multijoueur de Cyberpunk 2077. Et il y a fort à parier qu’il faudra encore s’armer de patience. Certains estiment qu’une version jouable ne verra pas le jour avant 2026. Mais les avancées visibles dans cette nouvelle vidéo laissent entrevoir un projet toujours vivant, porté par une équipe passionnée.

Source : CyberMP