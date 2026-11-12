Six ans après sa sortie, Cyberpunk 2077 se joue enfin à plusieurs. Mais ce n'est non pas grâce à CD Projekt RED, qui a dû abandonner le développement du mode multijoueur pour se concentrer sur la correction des problèmes du jeu de base, mais grâce à Open77, un mod multijoueur gratuit pensé comme le FiveM de GTA Online, en attendant le mode multijoueur d'un certain GTA 6 et CyberMP, une autre alternative pour jouer au RPG futuriste de CD Projekt RED avec des amis, encore en phase de test. L'alpha ouverte d'une Night City en multi est quoi qu'il en soit disponible dès maintenant via Open77, avec pléthore de fonctionnalités et activités à découvrir à plusieurs dans l'iconique ville dystopique.

Qu'est-ce que Open77, l'équivalent du FiveM de GTA Online dans Cyberpunk 2077 ?

Révélé au public en août 2026 sur Reddit, Open77 (ou OPEN//77) est un mod multijoueur de Cyberpunk 2077 qui s'inspire directement des serveurs de roleplay de GTA Online. Comme FiveM pour GTA 5, il ne s'agit pas d'un mode de jeu clé en main, mais d'une plateforme. Chaque serveur est en effet accessible via un hébergement par sa communauté, qui y fixe ses propres règles.

Par défaut, ce mod multijoueur de Cyberpunk 2077 n'impose aucune règle : c'est l'administrateur qui décide de tout. Le projet évoque ainsi des villes RP avec leur économie, leurs factions, leurs métiers et leur administration. On trouve aussi des serveurs dédiés au PvP, à la survie ou à la simple exploration, ainsi que des ligues de course et des runs nocturnes dans la ville.

Que propose l'alpha ouverte d'Open77 ?

Pour l'alpha ouverte, l'équipe d'Open77 a lancé un serveur Cyberpunk 2077 RP officiel, présenté dans une bande-annonce baptisée Open77 Light RP, mise en ligne le 6 novembre. Le projet a déjà fait ses preuves : lors d'un test fermé en septembre, une cinquantaine de joueurs ont roulé et combattu ensemble dans Night City. Pour l'heure, il est en tout cas possible de rejoindre des serveurs RP ou PvP pour s'adonner à diverses activités, dont des courses.

Cerise sur le gâteau, Open77 intègre une version jouable du jeu de cartes à collectionner officiel de Cyberpunk 2077. On peut en effet s'adonner à un véritable jeu dans le jeu en entrant dans une boutique afin de s'asseoir à une table et affronter d'autres joueurs. Il est aussi possible d'acheter et d'ouvrir des boosters, d'enregistrer ses decks dans son inventaire et de créer des salons privés entre amis. Le développeur a toutefois reconnu avoir eu recours à l'IA pour concevoir ce module.

Les développeurs de ce mod multijoueur de Cyberpunk 2077 promettent à terme d'intégrer une économie gérée par les joueurs, des concessionnaires fonctionnels, des voitures volantes et même un support VR. Un éditeur de carte intégré, baptisé NCWE, permet en outre de modifier Night City, en fonction des fantaisies des hébergeurs d'un serveur.

Comment jouer à Cyberpunk 2077 en multijoueur via Open77 ?

Depuis le lancement de l'alpha ouverte le 7 novembre, plus besoin de candidater sur le Discord du projet pour y jouer à Cyberpunk 2077 en multijoueur : il suffit de télécharger le launcher sur le site officiel open2077.net, qui vérifie l'installation du jeu et installe le mod, puis de choisir un serveur. Le mod est gratuit, mais quelques prérequis s'imposent :

un PC sous Windows 10 ou 11 en 64 bits, les consoles étant exclues ;

une copie légitime et à jour de Cyberpunk 2077, sans quoi le client refuse de se lancer ;

l'extension Phantom Liberty, obligatoire.

Les versions piratées ne sont pas prises en charge, et les développeurs ont clairement fait savoir qu'elles n'étaient pas les bienvenues. Rappelons aussi qu'Open77 est un projet de fans indépendant : il n'a aucun lien avec CD Projekt RED et n'a pas reçu son aval. Comme toute alpha, attendez-vous par ailleurs à quelques bugs.

Source : Open77