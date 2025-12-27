Des années après l’abandon du multijoueur officiel, Cyberpunk 2077 pourrait enfin connaître une seconde vie en ligne. Le tout grâce à un contenu très attendu.

Alors que beaucoup pensaient le multijoueur définitivement enterré dans Cyberpunk 2077, un projet communautaire est en train de créer à nouveau la surprise. Le mod CyberMP, qui ambitionne d’apporter une vraie expérience multijoueur au jeu, vient de franchir une étape majeure. Cela fait quelques années que les fans fantasment d'un vrai mode multi. Bientôt une réalité ?

Cyberpunk 2077 est en train de faire rêver avec... un mod !

En fait, son dernier test fermé aurait largement dépassé les attentes de l’équipe de développement sur le mod de Cyberpunk 2077. Ce dernier test n’avait rien d’anodin. Il servait avant tout à valider plusieurs éléments techniques essentiels au bon fonctionnement du mod. On image sans mal la complexité de la chose. L’équipe voulait notamment améliorer la synchronisation entre les joueurs et les véhicules, tester une nouvelle interface en jeu et vérifier la stabilité globale du système sous forte charge.

D’après les images partagées par les développeurs, les objectifs semblent avoir été atteints. Les déplacements sont fluides, les interactions cohérentes et, surtout, le jeu tient bon même avec plusieurs joueurs connectés simultanément. Un point crucial pour un mod de cette ampleur.

Vidéo en anglais du mod de Cyberpunk 2077

Des courses multijoueur déjà très prometteuses

Parmi les moments forts du test, un événement de course organisé dans Night City a particulièrement retenu l’attention. Les véhicules s’enchaînent à pleine vitesse dans les rues illuminées, avec une synchronisation visiblement solide côté client. C'est quand même bluffant quand on sait à quel point Cyberpunk 2077 est gourmand. Le résultat est impressionnant. Les courses paraissent dynamiques, lisibles et surtout très amusantes, laissant entrevoir un potentiel énorme pour des événements communautaires réguliers. Une facette du jeu que Cyberpunk 2077 n’avait jamais vraiment pu exploiter jusque-là.

Le nouveau test a également permis d’apercevoir un événement PvP se déroulant sur une large carte absente du jeu original Cyberpunk 2077. Les affrontements semblent intenses, avec plusieurs joueurs évoluant en même temps dans un espace pensé pour le multijoueur. Là encore, tout n’est pas encore parfait. Les développeurs reconnaissent qu’il reste du travail pour affiner l’équilibrage et corriger certains problèmes. Mais la base est là, et elle semble déjà très solide.

Aucune date de sortie publique n’a encore été annoncée. Néanmoins, au vu de l’avancée actuelle et du succès de ce dernier test fermé, le projet semble clairement sur la bonne voie. La communauté suit le développement de très près, et l’enthousiasme grandit à chaque nouvelle démonstration.

Source : CyberMP (Via YouTube)