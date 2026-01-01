Une fois de plus, Cyberpunk 2077 en met plein la vue sur PC. C'est absolument fascinant pour tous les techos qui cherchent à repousser les limites de leur machine.

Le dernier-né de CD Projekt affole encore la toile dans une démonstration technique qui en jette. Cyberpunk 2077, déjà réputé pour son monde dense, le réalisme des environnements urbains et son immersion totale, peut aller encore plus loin que ce que vous pensiez. Un fan vous en donne la preuve avec une vidéo qui éveille quelques débats tout autant qu'elle impressionne.

Cyberpunk 2077, une vraie vitrine technologique

Digital Dreams frappe encore. Le moddeur passionné de performances a ses petits favoris lorsqu'il s'agit de repousser les limites de son PC. Régulièrement, il propose des vidéos de démo sur Cyberpunk 2077. Il a justement remis le couvert sur le jeu de CD Projekt pour une virée à moto à 100 à l'heure dans les rues de Night City. Autant vous dire qu'on a vraiment l'impression d'y être. Au-delà de ce choc visuel provoqué par la finesse des textures et la précision des éclairage, le vidéaste nous immerge totalement dans l'ambiance futuriste du jeu.

Le créateur de contenu s'appuie sur un pack de plus de 100 mods pour booster à fond le rendu de Cyberpunk 2077. Ce faisant, il peut exploité un path tracing poussé à l'extrême, le tout en 4K sur sa carte graphique RTX 5090. Plusieurs internautes ne cachent pas leur enthousiasme face à une telle prouesse, allant jusqu'à dire que « même GTA 6 ne peut pas surpasser ces graphismes dignes d'un film ».

Cependant, tout cela n'est possible qu'à un certain prix. Faute d'un matériel assez puissant, n'espérez pas atteindre pareil résultat sur Cyberpunk 2077. Même une configuration aussi solide que la sienne accuse le coup. Comme souvent, ce genre de démonstration suscite le débat entre ébahissement technologique et nostalgie d'émerveillement face aux pixels grossiers de l'Atari 2600. Tant qu'un tel rendu ne sera accessible au plus grand nombre, difficile de se dire que cela pourra devenir la nouvelle norme avant longtemps.