Six ans après la sortie de Cyberpunk 2077, une fonctionnalité pleinement intégrée et efficace que beaucoup voulaient depuis le début est enfin disponible grâce à un mod développé par un fan.

Dès le départ, Cyberpunk 2077 avait pris le parti de proposer une expérience de RPG exclusivement à la première personne, pour offrir une immersion totale dans la ville futuriste de Night City. Un choix qui avait rebuté de nombreux joueurs qui auraient préféré avoir le choix de voir leur personnage en vue à la troisième personne. Après de nombreuses tentatives plus ou moins fructueuses de rendre cela possible, un moddeur semble avoir enfin mis à disposition des joueurs, en tout cas sur PC, la version la plus définitive possible d'une telle fonctionnalité.

Cyberpunk 2077 s'offre enfin une vue à la troisième personne pleinement fonctionnelle

Comme pour beaucoup de jeux populaires, Cyberpunk 2077 a rapidement après sa sortie pour le moins chaotique suscité l'intérêt d'une scène de modding très active. Beaucoup de fans souhaitaient par ce biais offrir au titre une vue à la troisième personne que CD Projekt RED n'avait pas souhaité intégrer au profit du caractère plus immersif de la perspective à la troisième personne.

Rapidement, on a vu quelques mods permettant de jouer à Cyberpunk 2077 en vue à la troisième personne, mais de manière assez imparfaite, ou au prix de plusieurs bugs nuisant grandement à l'expérience. Six ans plus tard, voici qu'entre en scène CybrDrake, qui semble enfin avoir réussi le tour de force de proposer cette fonctionnalité tant attendue dans une version la plus définitive possible : Immersive Third Person.

Comme son nom l'indique, ce mod de Cyberpunk 2077 tout fraîchement sorti entend proposer non seulement une expérience à la troisième personne fonctionnelle, mais aussi garder le caractère immersif tant voulu par CD Projekt RED avec sa vue exclusivement à la première personne.

Comment installer et paramétrer le mod Immersive Third Person ?

Pour l'heure disponible uniquement sur Nexus Mods, le mod Immersive Third Person n'est donc accessible que sur la version PC de Cyberpunk 2077. Si d'aventure vous souhaitez essayer le jeu avec cette perspective rafraîchissante, voici la marche à suivre pour l'installer :

Disposer d'une version légale du jeu et de son extension Phantom Liberty, idéalement sans passer par une solution Cloud Gaming ;

Installer au préalable les mods suivants, absolument indispensables pour faire fonctionner Immersive Third Person : ArchiveXL Codeware Cyber Engine Tweaks Native Settings UI redscript TweakXL

Installer le fichier zip du mod dans le dossier de Cyberpunk 2077 soit manuellement soit un Mod Manager comme Vortex ;

Lancer le jeu et charger une sauvegarde pour que le mod s'installe proprement ;

Paramétrer une touche pour activer la caméra à la troisième personne via Cyber Engine Tweaks ou dans les paramètres du jeu.

Depuis les paramètres de Cyberpunk 2077, il sera également possible de changer différents réglages afin d'avoir une caméra à la troisième personne à son goût. Il existe ainsi différents profils, pour y appliquer différentes distances, hauteurs ou décalages par rapport au personnage. Une fois tout cela en place, il n'y a plus qu'à profiter de Night City avec cette nouvelle perspective en attendant un certain Cyberpunk 2, a priori encore très loin de voir le jour.

Source : Nexus Mods