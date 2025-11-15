Cyberpunk 2077 vous facilite désormais la vie grâce à un tout nouveau mod qui corrige enfin un souci que les joueurs traînent depuis la sortie du jeu en 2020. C’est dire.

Cyberpunk 2077 continue de surprendre. Même cinq ans après sa sortie, le jeu trouve encore des moyens de s’améliorer. Et cette fois, ce n’est pas une mise à jour officielle qui attire l’attention, mais un mod tout simple qui change pourtant beaucoup de choses au quotidien.

Une petite frustration qui durait depuis 2020 dans Cyberpunk 2077

Depuis le lancement, l’inventaire du jeu fait débat. CD Projekt RED a corrigé la plupart des problèmes au fil des patchs de Cyberpunk 2077, mais un détail agaçait toujours les joueurs. En effet, impossible de sélectionner plusieurs objets pour les envoyer d’un coup vers un coffre ou un vendeur. Ce n’était pas dramatique, surtout depuis la suppression de la limite de poids, mais cela restait pénible. Chaque objet devait être déplacé un par un. Encore et encore. Un geste répétitif qui cassait parfois le rythme d’une partie.

Un moddeur, nommé r457, vient de régler ce vieux souci de Cyberpunk 2077. Son mod Stash and Vendors QoL ajoute enfin la sélection multiple d’objets. En un clic, on peut désormais vider une partie de son inventaire, gérer un tri complet ou vendre plusieurs items d’un coup. Dit comme ça, l’ajout paraît presque banal. Mais dans Cyberpunk 2077, où le loot s’accumule très vite, c’est un vrai soulagement.

Une communauté immédiatement conquise

Sans surprise, les joueurs PC de Cyberpunk 2077 se sont jetés dessus. Sur Nexus Mods, les commentaires sont enthousiastes. Beaucoup expliquent qu’ils attendaient ce type d’amélioration « depuis des années ». D’autres rappellent qu’un simple changement de confort peut parfois avoir plus d’impact qu’un patch massif.

Et c’est vrai. Quand on passe des dizaines d’heures dans Night City, moins de clics signifie plus de temps pour explorer, hacker ou tirer. Cependant, comme souvent avec les mods, l’amélioration reste réservée au PC. Sur consoles, rien ne bouge. Il faudra donc continuer à déplacer les objets un par un dans Cyberpunk 2077. Une limitation frustrante pour certains, surtout quand on voit la popularité de ce type de correctifs.

Source : Nexus