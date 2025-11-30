Cyberpunk 2077 en met plein les yeux et est plus réaliste que jamais grâce à ses mods gratuits, c'est vraiment magnifique ! Le jeu en a clairement sous le coude et la communauté de moddeurs à vraiment du talent.

Cyberpunk 2077 fait partie de ces jeux qui ont et auront encore une belle vie grâce aux moddeurs. On ne compte même plus le nombre de contenus téléchargeables disponibles pour la pépite de CD Projekt. L’un d’eux repousse encore toutes les limites du réalisme avec des graphismes de très haute volée, c’est absolument superbe.

Cyberpunk 2077 est absolument sublime en 8K grâce à ces mods

Cyberpunk 2077 est disponible sur consoles et PC depuis 2020 et c’est toujours un véritable phénomène. Si les développeurs n’ont fait que le bichonner au fil des années avec d’innombrables mises à jour pour ajouter du contenu ou corriger une pléthore de bugs, la communauté en a fait au moins autant. Rien du calibre de Phantom Liberty cela dit, le DLC qui est venu frapper un très grand coup en embarquant dans la foulée une belle refonte de plusieurs éléments de gameplay, mais les moddeurs ont fait de très belles choses. C’est ce que nous démontre ici Digital Dreams avec une vidéo de gameplay hallucinante de Cyberpunk 2077 boosté par une multitude de modifications et des options graphiques mises au maximum.

Pour faire tourner la bête, il faut non seulement un pack complet, mais aussi et surtout un bon gros PC pour tout faire fonctionner dans les meilleures conditions. Ici, Cyberpunk 2077 est plus beau que jamais en 8K et tourne sur un PC équipé d’une RTX 5090 et d’un processeur 9800X 3D, du très gros matériel. Le résultat est en revanche vraiment bluffant. Les graphismes sont extrêmement nets, les textures de très haute volée, sans compter les effets de lumière. Le jeu est carrément photoréaliste, c'est impressionnant. Les mods nécessaires pour ce résultat peuvent être notamment trouvés gratuitement sur Nexusmods, mais tout un tas d’autres existe pour personnaliser votre expérience sur Cyberpunk 2077 comme bon vous semble.

source : youtube / nexusmods