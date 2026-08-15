Les dernières nouvelles autour de Project Sirius, The Witcher multijoueur développé par The Molasses Flood en collaboration avec CD Projekt RED, ne sont peut-être pas très réjouissantes en ce moment ; mais du côté de Cyberpunk 2077, en revanche, les choses semblent bien avancer. En tout cas pour la partie officieuse, puisque tandis que le studio est déjà à l’œuvre sur la conception de Cyberpunk 2, des fans, de leur côté, continuent de travailler sur le mod CyberMP, dont l’objectif est de permettre aux joueurs de profiter du titre à plusieurs.

Le mod multijoueur de Cyberpunk 2077 partage de bonnes nouvelles

En développement depuis plus d’un an maintenant, CyberMP a en effet pour ambition d’ouvrir les rues de Night City à des dizaines de joueurs en simultané, grâce à un mod spécialement développé pour permettre à Cyberpunk 2077 de prendre en charge le multijoueur. Et celui-ci a beau se faire relativement discret, cela n’empêche pas ses créateurs de continuer à travailler dessus en coulisses, en témoigne la nouvelle vidéo publiée sur la chaîne officielle du projet qui vise à dévoiler le résultat des derniers tests réalisés.

D’assez courte durée, celle-ci montre notamment diverses séquences dans lesquelles une dizaine de beta testeurs de CyberMP sont réunis à l’écran, se livrant à des courses dans les rues de la ville, profitant d’une virée ensemble au Lizzie’s Bar, ou s’attaquant les uns les autres à grands coups d’explosifs. Des résultats prometteurs, donc, dont se félicitent tout naturellement les créateurs du mod sur leur serveur Discord en expliquant que cela a permis à un total de 66 joueurs de jouer ensemble à Cyberpunk 2077 dans le cadre de cet essai.

Bien sûr, du travail reste encore à faire, notamment vis-à-vis de la stabilité des serveurs qui ont tendance à vaciller lorsque le nombre de joueurs connecté excède la quarantaine. Néanmoins, cela n’empêche pas aux derniers tests réalisés de s’avérer on ne peut plus concluants, ce qui semble présager tout le meilleur pour l’avenir de CyberMP ; qui ne dispose toujours pas de fenêtre de sortie pour le moment. Que ce soit pour The Witcher ou Cyberpunk 2077, les sessions à plusieurs devront attendre encore un peu, donc.

Source : CyberMP