Cyberpunk 2077 vient de fêter ses 5 ans et on sait comment vous pouvez célébrer cet anniversaire. Accrochez-vous bien, car ça va décoiffer et vous ne serez pas seul pour le constater.

Dernier jeu en date de CD Projekt, Cyberpunk 2077 était un pari risqué pour ce studio que nous connaissions depuis un bon moment déjà pour l'univers medieval fantasy The Witcher. Pour autant, le passage à un monde futuriste où la technologie est omniprésente a très bien réussi aux équipes (malgré un démarrage en dents de scie). 5 ans après sa sortie, les fans sont toujours très présents sur le jeu et font même en sorte de l'enrichir.

L'asphalte s'enflamme dans Cyberpunk 2077

Certains en rêvaient, les fans l'ont fait. Alors que des rumeurs de multijoueur pour CP 2 courent çà et là, le premier opus en est dépourvu. Mais c'était sans compter sur l'investissement des fans. Des moddeurs se sont emparés de Cyberpunk 2077 pour ajouter la possibilité de jouer en ligne à plusieurs. Cela a pris la forme d'un mod nommé CyberMP qui continue de muscler sa proposition.

Pour le moment, le mod CyberMP de Cyberpunk 2077 n'est disponible sur PC qu'en bêta-test. L'équipe qui planche dessus continue d'améliorer les fonctionnalités. Il y a quelques jours seulement, elle a donné des nouvelles à ce sujet. Ainsi, on découvre qu'elles ont ajouté la possibilité de faire des courses en ligne, contre d'autres joueuses et joueurs notamment. De plus, la synchronisation des véhicules a été stabilisée.

Cette nouvelle fonctionnalité du mod multijoueur de Cyberpunk 2077 se dévoile en outre en vidéo. Les moddeurs ont conçu un mini-trailer de présentation qui donne un aperçu plutôt alléchant. On a ainsi une première de ce que donneront les courses à plusieurs, en vue FPS et à la troisième personne. Pour la variété, nous aurons l'occasion d'y piloter des voitures comme des motos. Il semblerait même qu'on puisse avoir recours à nos armes pour mettre des bâtons dans les roues de nos concurrents. Voilà qui permettra de patienter encore un peu en attendant la disponibilité de CyberMP.

Aperçu du mod multi de Cyberpunk 2077. Vidéo en anglais