À l'origine, Cyberpunk 2077 aurait dû avoir droit à un mode multijoueur standalone, permettant aux joueurs de semer le chaos à Night City à plusieurs. Malheureusement, CD Projekt RED a eu les yeux plus gros que le ventre, et a dû annuler ce second projet ambitieux pour son dernier titre en date. C'était toutefois sans compter sur une petite équipe de moddeurs passionnés, qui ont pris l'initiative de reprendre le flambeau du studio polonais. Nous vous reparlions de ce mod officieux le mois dernier, et celui-ci a fraîchement redonné de très bonnes nouvelles, car il est maintenant possible de l'essayer, avec un peu de chance.

Cyberpunk 2077 commence enfin à s'ouvrir officieusement au multi

Tandis que Cyberpunk 2077 a récemment reçu une nouvelle mise à jour majeure 2.3 et le support officiel de l'AMD FSR 4, une communauté de moddeurs très active continue également de faire vivre le titre de CD Projekt RED à sa manière. Outre des mods permettant de renforcer la superbe plastique intrinsèque du jeu ou proposant de nouvelles fonctionnalités ambitieuses, CyberMP, une forme officieuse du mode multijoueur qui n'a jamais vu le jour, continue de tracer sa route à Night City, grâce à une petite équipe d'une dizaine de développeurs passionnés.

Annoncé l'été dernier, il s'agit en effet ni plus ni moins que du fameux mode multijoueur standalone sur lequel CD Projekt RED travaillait, avant de devoir l'annuler pour corriger dans l'urgence un Cyberpunk 2077 de base dans un état globalement calamiteux à son lancement fin 2020. Comme la proposition originale, cette version officieuse permet à un groupe de joueurs de vivre des aventures à plusieurs au sein de Night City. CyberMP est actuellement en bêta, mais il est possible de l'essayer, à condition d'être sélectionné par les développeurs.

L'équipe de CyberMP propose en effet à quelques heureux élus d'essayer ce mode multijoueur officieux de Cyberpunk 2077, en s'inscrivant en tant que testeur volontaire. Il faudra donc fatalement s'attendre à des bugs et problèmes d'instabilité. Si toutefois la perspective vous tente, rendez-vous sur le serveur Discord du mod pour tenter votre chance. À l'heure actuelle, il ne dispose pas de date de sortie précise, mais celle-ci pourrait être « plus proche que vous ne le pensez », d'après ses développeurs. Une manière comme une autre d'attendre la suite de Cyberpunk 2077, qui pourrait quant à lui bien intégrer une composante multi dès sa sortie... dans un futur a priori encore lointain.

Source : CyberMP