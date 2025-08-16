Malgré une population encore sujette à des comportements pas toujours naturels, Cyberpunk 2077 fait globalement un travail bluffant pour nous immerger dans Night City, un personnage à part entière du dernier titre en date de CD Projekt RED. Un élément du jeu était toutefois quelque peu en contradiction avec un univers futuriste où l'argent et les méga corporations règnent en maître. Un nouveau mod vient corriger cela, pour rendre le tout presque trop réaliste par rapport à notre monde à nous.

Un mod qui ramène Cyberpunk 2077 à la dure réalité de la V

Même si V doit chercher une solution pour la Relic de Johnny Silverhand qui risque de « tuer son âme » à tout instant, notre personnage ne manque pas d'occasions de profiter des derniers jours qu'il lui reste et devenir une légende dans Cyberpunk 2077. Entre des rendez-vous amoureux et des contrats pour des fixers, on peut en effet s'adonner à quelques activités annexes, acquérir des véhicules de luxe, et louer des appartements tout aussi classes pour souffler un peu.

Or, il ne s'agissait pas vraiment de louer lesdits appartements, puisqu'on peut en profiter à volonté une fois un premier versement effectué. Le moddeur Dark Fortune s'est fait exactement le même réflexion et entend rendre la chose plus réaliste et immersive dans Cyberpunk 2077 avec le mod « Eviction Notice ». Comme son nom le suggère, il s'agit d'un système demandant à notre personnage de réellement payer le loyer des appartements qu'il occupe, avec même tout un arc narratif et de nouveaux personnages pour accompagner le tout. En cas de non-paiement de son loyer, V recevra alors des lettres de mise en demeure, et pourra même se voir refusé l'accès à un logement dans le pire des cas.

Un ajout tout simple, mais qui renforce clairement l'immersion dans l'univers pourri par l'argent que dépeint Cyberpunk 2077. Si l'idée vous plaît, rendez-vous sur Nexus Mods pour le télécharger. Fatalement, cela implique toutefois qu'il n'est pour l'heure accessible que sur la version PC du jeu.

© CD Projekt RED

Source : Nexus Mods