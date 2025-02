Les joueurs de Cyberpunk 2077 savent que Night City regorge de surprises. Mais certaines sont un peu trop étranges... Si vous avez déjà rendu visite à votre partenaire amoureux au mauvais moment, vous avez peut-être croisé une version muette et figée de lui, comme un clone abandonné dans son appartement.

Cyberpunk 2077 fait disparaitre ce problème

Un moddeur talentueux, Deceptious, a décidé de régler ce souci de Cyberpunk 2077 avec un mod qui rend ces rencontres plus naturelles et cohérentes. Fini les clones figés : une immersion plus crédible. Dans le jeu de base, si votre partenaire, comme Judy, Panam ou River, est censé être ailleurs pour une quête ou un rendez-vous, il peut pourtant apparaître chez lui, totalement inerte. Un détail étrange qui casse l’immersion.

Avec ce mod de Cyberpunk 2077, ce problème disparaît. Désormais, si votre moitié est occupée ailleurs, son appartement sera vide, mais vous y trouverez une note expliquant son absence. Simple, mais efficace. Une fois son activité terminée, tout redevient normal et vous pouvez le retrouver comme si de rien n’était.

Un mod discret, mais qui fait la différence

Cette correction peut sembler minime, mais elle améliore grandement l’immersion de Cyberpunk 2077. Plus de moments absurdes où vous vous retrouvez face à un personnage censé être ailleurs. C’est aussi une touche de réalisme bienvenue : qui laisserait sa porte ouverte alors qu’il est occupé ailleurs ?

Ce n’est pas la première fois que Deceptious travaille sur Cyberpunk 2077. Il a déjà ajouté des nouvelles quêtes, un prologue alternatif, et des améliorations aux romances. Ce mod s’inscrit donc dans une logique d’amélioration continue de Night City. Si vous aimez soigner l’immersion et éviter les bugs étranges, ce mod est fait pour vous. Une preuve de plus que la communauté des moddeurs continue d’affiner l’expérience du jeu, rendant la ville toujours plus crédible et vivante.

Source : Deceptious