Depuis sa sortie fin 2020 et surtout la fin de ses déboires techniques, Cyberpunk 2077 ne cesse d'impressionner. Il a même passé un cap inespéré en janvier dernier sur PC. Un vrai phœnix qui renaît de ses cendres après des mois et des années de travail de CD Projekt pour finir de l'optimiser. Aujourd'hui, il s'étale avec beauté sous yeux grâce aux prouesses de certains fans passionnés.

Cyberpunk 2077 plus impressionnant que jamais

Les moddeurs ont du talent. On ne le répétera jamais assez, mais ils ne cessent de pousser les performances de jeux qu'on adore toujours plus loin. On le voit régulièrement avec Cyberpunk 2077, que beaucoup aiment à rendre encore plus beau et réaliste sur PC.

Cette fois, c'est au tour du créateur de contenu NextGen Dreams de nous en mettre plein la vue. Grâce à la dernière version du mod DreamPunk 3.0 qu'il a sorti cette semaine sur son patreon, il atteint un niveau visuel hallucinant, même pour Cyberpunk 2077. Il faut aussi noter qu'il peut compter sur un matériel de pointe avec sa carte graphique RTX 5090.

Grâce au mod DreamPunk 3.0, le moddeur nous immerge comme jamais dans le monde de Cyberpunk 2077. L'utilisation du Patch Tracing et de la technologie Multi Frame Generation, il repousse également les performances du jeu. Ainsi, il peut atteindre une résolution en 8K impressionnante. Qui plus est, le système de contraste dynamique d'éclairage des nuages apportent une touche supplémentaire au rendu, contribuant à un photoréalisme saisissant.

Le créateur a travaillé consciencieusement sur cette nouvelle version, allant jusqu'à refaire le système d'étalonnage. Cela participe notamment d'une restitution de la lumière plus crédible. Or, dans un univers comme celui de Cyberpunk 2077 où tout brille, où acier et écrans constituent l'essentiel du décor urbain, c'est un effet qui vient sublimer le tout. Bien sûr, cela ne serait pas aussi simple sans l'exploitation du DLSS 4. Là encore, chapeau bas à CD Projekt qui a su se mobiliser pour une compatibilité immédiate à la sortie et aux moddeurs. Et si finalement c'était à ça que devait ressembler la next-gen ?