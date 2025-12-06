Les solutions pour rendre Cyberpunk 2077 encore plus immersif qu'il ne l'est déjà sont légion, et en voici d'ailleurs une nouvelle gratuite qui le rend aussi plus accessible.

Alors même que Cyberpunk 2077 va bientôt fêter ses cinq ans, rares sont les RPG offrant un sentiment d'immersion aussi fort que celui de CD Projekt RED, et plus encore avec son DLC Phantom Liberty. En attendant sa suite qui devrait encore nous en mettre plein la vue à ce niveau, plusieurs initiatives de fans ont permis d'améliorer encore le caractère immersif de Night City, et tel est le cas d'un mod récemment sorti qui le rend par ailleurs plus accessible à de nombreux joueurs.

Un nouveau mod qui délie les langues dans Cyberpunk 2077

Outre l'ajout de centaines de nouvelles quêtes, fonctionnalités ou manières d'habiller notre V, certains mods de Cyberpunk 2077 s'intéressent quant à eux à l'amélioration de l'accessibilité du jeu. C'est notamment le cas du récemment sorti Cosmopolitan Night City, créé par Nttnnexus et disponible au téléchargement, comme à l'accoutumée, sur Nexus Mods, et donc fatalement disponible pour l'heure uniquement sur PC.

Alors que d'autres mods proposent de nouvelles façons de vivre l'action de Cyberpunk 2077, celui-ci vise à rendre le jeu accessible à un plus grand nombre de joueurs en transformant Night City en un véritable carrefour multiculturel. Concrètement, ce mod ajoute ainsi de nouvelles langues au titre, avec parfois même un doublage intégral, grâce à une toute nouvelle et bluffante technologie de synchronisation labiale.

Avec 19 langues prises en charge avec des sous-titres, dont 11 accompagnées d'un doublage, un public plus large que jamais peut donc profiter de Cyberpunk 2077. La proposition a en tout cas conquis les joueurs, puisque le mod compte à l'heure actuelle plus de 100 000 téléchargements uniques. Ce notamment grâce au fait que plus de joueurs peuvent en profiter dans leur langue natale, ou en ajoutant des langues indisponibles dans Cyberpunk 2077, notamment grâce à une grande compatibilité et opérabilité du mod pour une expérience sur mesure. Vous pouvez avoir un aperçu du mod en action via la vidéo ci-dessous.

Source : Nexus Mods