L’aventure The Witcher 3: Wild Hunt pourrait peut-être reprendre du service d’ici quelques mois, mais Cyberpunk 2077, en revanche, semble de son côté être arrivé à son terme. Il faut dire qu’avec tous ses projets en cours, parmi lesquels notamment The Witcher 4 ou encore Cyberpunk 2, CD Projekt RED a déjà fort à faire. Heureusement, les joueurs PC peuvent toujours compter sur une communauté de moddeurs particulièrement investie, qui ne recule devant rien pour trouver de nouvelles façons de nous permettre de profiter de nos jeux préférés.

Ce mod Cyberpunk 2077 est digne d’un véritable DLC

Et elle nous le prouve une fois de plus avec Cyberpunk 2077, qui vient tout juste d’accueillir la première partie d’une série de mods destinée à introduire de nouveaux contenus dans le vaste RPG de CD Projekt. Baptisé « APEX – Sonora Canyon and Safehouse », ce mod créé par Nox et MrBilL61 sur NexusMods ajoute alors notamment une nouvelle zone dans les Badlands, qui s’enrichissent de lieux inédits à explorer en plus d’accueillir un refuge supplémentaire à débloquer via l’addition d’une toute nouvelle quête.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les créateurs de ce mod n’ont pas fait les choses à moitié. « Vestige de la guerre d’unification, nombreux sont les nomades qui ont contemplé sa façade battue par les intempéries ; mais rares sont ceux qui osent s’aventurer jusqu’à ses portes » peut-on lire dans la description du lore. « Personne ne sait vraiment pourquoi Militech a quitté les lieux, mais nombreux sont ceux qui ont tenté de s’en emparer. À chaque fois, cependant, les défenses toujours actives et mortelles de l’installation les ont tenus à distance ».

« Jusqu’à ce qu’une équipe peu orthodoxe de mercenaires, ayant des affaires à régler à Night City, parvienne à franchir ses barrières de sécurité et s’en empare pour en faire leur base d’opérations pendant un certain temps » ajoutent alors les créateurs du mod. « Aujourd’hui, il est temps de le revendiquer à nouveau. Ou plutôt, il nous invite à le faire ». De quoi piquer la curiosité des fans de Cyberpunk 2077, donc, qui peuvent ainsi dès maintenant prolonger leur expérience sur le jeu via une aventure digne d’un véritable DLC.

© Nox2182 / NexusMods

Notez que pour pouvoir y accéder, vous devrez toutefois au préalable vous lancer dans l’acte 2 de Cyberpunk 2077, et aller à la rencontre de Takemura au Tom’s Diner dans le cadre de la mission « Playing for Time ». Après quoi, il vous faudra alors attendre 24 à 48h dans le jeu avant de pouvoir retrouver le contenu du mod. Une fois cela fait, à vous néanmoins la nouvelle région et ses nombreux secrets, accompagnée de son nouveau système de météo mais aussi de son nouveau refuge bardé d’interactions et de possibilités.

Source : NexusMods