Cyberpunk 2077 fait un retour fracassant sur Steam avec sa mise à jour 2.5 qui rassemble plus de 187 000 joueuse et joueurs en simultané. Même le studio n'en revient pas.

Night City brille de mille feux depuis ce week-end. Cyberpunk 2077 a livré une mise à jour 2.5 pleine de nouveaux contenus, rameutant les chooms en masse. Le RPG futuriste de CD Projekt a réalisé une performance impressionnante, 6 ans après sa sortie initiale. Comme quoi, la popularité est toujours bien là. Le directeur de quête du jeu a même partagé sa réaction face aux chiffres sur les réseaux sociaux.

Cyberpunk 2077 2.5 rassemble plus de 187 000 joueurs en simultané sur Steam

D'après les données de SteamDB, Cyberpunk 2077 a enregistré un nouveau pic de joueuses et joueurs simultané colossal durant le week-end du 24 et 25 octobre 2026. Au total, on a compté un maximum de 187 215 rassemblés en même temps. C'est tout simplement la deuxième meilleure performance du jeu sur la plateforme de Valve depuis octobre 2023.

Capture d'écran du 27 octobre 2027. © Gameblog

Pour bien comprendre l'ampleur de l'effervescence du week-end, les dernières fois que Cyberpunk 2077 a rassemblé en nombre, c'était pour la sortie du DLC Phantom Liberty et de la version 2.0. Le record a alors été établi à 274 526 joueuses et joueurs en simultané. On est loin ce week-end, mais on voit que le RPG a encore un grosse force d'attraction 3 ans plus tard, sans même proposer d'extension.

Cette fois, si les gens se sont rués sur Cyberpunk 2077, c'est pour deux raisons. D'une part, il y a la sortie de Edgerunners 2, la deuxième saison du dessin animé tiré de la licence. D'autre part, CD Projekt a sorti une grosse mise à jour, la version 2.5, qui ajoute plein de contenus supplémentaires dont une nouvelle quête qui sert justement de préquelle à cette nouvelle saison. On peut aussi ajouter une belle remise de -70 % sur Steam qui tombe à point pour booster les ventes maintenant.

Un développeur de CD Projekt partage son émotions face au succès

Même chez CD Projekt, il semblerait qu'on ne s'attendait pas à un tel engouement. Paweł Sasko, directeur de quête sur Cyberpunk 2077, n'en revient pas lui-même. Face aux chiffres, il a partagé son émotion dans un post sur X le 25 octobre 2026 :

Quel week-end de folie. Ce pic de 187K joueurs en simultané rien que sur Steam, ces tas de fils de discussion hilarants et ces clips memesques remplissent mon cœur de joie ! Chooms, donnez-vous votre avis : qu'est-ce qu'on peut améliorer ou qu'est-ce qu'on a raté sur la version 2.5 ? Votre opinion compte plus que tout