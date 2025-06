Depuis son arrivée sur Nintendo Switch 2, Cyberpunk 2077 a fait un retour plus que remarqué au sein de l’actualité. Il faut dire qu’à l’instar de ce qui s’est produit lors de sa sortie en 2020, le dernier-né de CD Projekt RED ne manque pas de déchaîner les passions. Car si certains se disent bluffés et satisfaits par le portage du jeu sur la nouvelle console de Nintendo, d’autres, au contraire, sont plutôt déçus du résultat. En revanche, une chose est sûre : tout le monde est impatient de découvrir ce que nous réserve le studio avec sa prochaine mise à jour.

Un nouveau patch imminent pour Cyberpunk 2077

Décidément plein de ressources, le studio actuellement à l’œuvre sur The Witcher 4 a en effet récemment confirmé qu’une nouvelle mise à jour d’envergure, la 2.3, était en approche pour Cyberpunk 2077. Celle-ci arrivera donc près de deux ans après la sortie de Phantom Liberty, et quelques mois après celle de la version 2.2, qui était alors supposée signer la fin du suivi du jeu. Mais chez CD Projekt, quand il n’y en a plus, il y en a encore. Et le grand moment est d’ailleurs désormais imminent, puisque c’est le 26 juin prochain que Cyberpunk 2077 entrera dans sa version 2.3.

Malheureusement, deux semaines après avoir confirmé l’information, le studio continue pour l’heure de garder le silence à propos de ce que nous réservera cette nouvelle mise à jour surprise. Il se murmure néanmoins que de nouvelles quêtes scénarisées pourraient être de la partie, histoire de vous donner de bonnes raisons de relancer Cyberpunk 2077. On peut également sans doute s’attendre à l’arrivée de nouveaux équipements et autres éléments de customisation, même si cela reste évidemment à confirmer.

Plus d’informations à venir

En tout cas une chose est sûre : nous ne devrions plus trop tarder à être fixés sur la nature de ces nouveaux contenus, puisque CD Projekt avait promis le 5 juin dernier que plus d’informations seraient révélés d’ici la fin du mois. À quelques jours seulement du lancement du patch 2.3, il ne fait donc aucun doute qu’un nouveau temps de communication est en approche pour Cyberpunk 2077, histoire de préparer les fans à ce qui les attend. S’agira-t-il d’un simple communiqué, d’une vidéo ou même d’un stream ? On l’ignore. Mais on a hâte de découvrir de quoi il en retourne.