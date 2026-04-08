Cyberpunk 2077 va au-devant de sa sixième année et il n'est clairement plus le même jeu qu'auparavant. Au fil des mises à jour, il s'est grandement amélioré, que ce soit en termes de mécaniques, de gameplay, de stabilité et même visuellement. Aujourd'hui, il franchit un nouveau cap sur PS5 Pro grâce à une nouvelle mise à jour qui change absolument tout, c'est superbe.

Cyberpunk 2077 est plus beau que jamais sur PS5 Pro

L'une des principales nouveautés de la PS5 Pro est son PSSR. Il s'agit d'une technologie d'upscaling, similaire au DLSS de Nvidia par exemple. Grâce à ça, les jeux peuvent être à la fois plus fluides et plus beaux que sur PS5 traditionnelle. Cyberpunk 2077 reçoit aujourd'hui une mise à jour qui est entièrement dédiée à la console. Un patch qui s'appuie presque essentiellement sur le fameux PSSR pour offrir des graphismes haut de gamme et/ou une fluidité de tous les instants.

Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro ©PlayStation blog

La mise à jour de Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro amène de nouveaux modes visuels : Ray Tracing Pro, qui active absolument tous les effets possibles et vise un framerate constant de 30 images par seconde. Vient ensuite le mode Ray Tracing classique, qui quant à lui opte pour des effets ciblés pour embellir le jeu, tout en conservant une fluidité de 60fps. Enfin, le mode performances désactive le ray tracing mais optimise la fidélité visuelle tout en permettant à Cyberpunk 2077 de tourner avec une fluidité extrême, jusqu'à 90 fps pour les joueurs équipés d'écran compatible VRR (le taux de framerate variable).

C'est une avancée spectaculaire pour le jeu sur console de salon. Kuba Knapik, directeur artistique, est en tout cas très satisfait de cette nouvelle avancée. Il affirme en effet que « le résultat est incroyable, chaque recoin de Night City, chaque katana thermique, chaque gonk dans la rue… tout prend vie ». Les premières images partagées donnent en tout cas furieusement envie d'y replonger. Cette mise à jour majeure de Cyberpunk 2077 est disponible dès aujourd'hui sur PS5 Pro.

Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro ©PlayStation blog

Source : PS Blog