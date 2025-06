Cyberpunk 2077 en a encore sous le pied. En amont du lancement de la version Nintendo Switch 2, CD Projekt Red a annoncé que le jeu aurait le droit à une grosse mise à jour de la même envergure que la 2.2. « Nous espérions pouvoir mettre la mise à jour 2.3 entre vos mains le 26 juin. Nous avons cependant besoin de plus de temps pour nous assurer qu'elle vous plaise. Elle devrait en effet être de la même envergure que la mise à jour 2.2. ». Le flou règne toujours quant à la mise en ligne de ce patch, et même des nouveautés qui seront présentes, mais les développeurs travaillent à fond dessus.

Des plantages à répétition pour Cyberpunk 2077

Même si CD Projekt Red a des projets plein les bras, comme The Witcher 4 ou Cyberpunk 2, le studio continue de suivre Cyberpunk 2077. Et c'est une surprise puisque l'équipe avait annoncé en avoir terminé pour de bon avec son jeu, tout en laissant néanmoins une petite porte entrouverte au cas où. Dans le courant de l'été, vous pourrez donc retourner explorer Night City avec les ajouts et modifications de la mise à jour 2.3. Avant cela, et si vous jouez sur PC avec du matériel Nvidia, une mise à jour à faire de toute urgence est disponible.

En effet, CD Projekt Red s'est exprimé sur les plantages rencontrés par les joueuses et joueurs de Cyberpunk 2077 qui ont une carte graphique Nvidia. « Nous avons reçu des rapports faisant état de plantages fréquents dans Cyberpunk 2077 sur les versions 576.40 et 576.52 du pilote Nvidia. Si vous jouez sur un PC équipé d'un GPU Nvidia, assurez-vous de mettre à jour avec le dernier pilote 576.80 ». D'après le studio, ce serait donc la solution aux crashs de Cyberpunk 2077, même si certains semblent sceptiques et invitent plutôt l'équipe a déployé un patch officiel. Pour récupérer les pilotes, vous pouvez vous rendre sur le site Nvidia. Ensuite, il suffit d'indiquer la catégorie, la série et le produit, ainsi que le système d'exploitation. Cela devrait corriger ou du moins limiter les plantages de CP 2077 pour des millions de joueuses et joueurs.

Source : CD Projekt Red.