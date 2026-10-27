L’actualité autour de CD Projekt RED n’arrête décidément pas en ce moment. Depuis l’annonce de The Witcher 3: Songs of the Past plus tôt cette année, les activités du studio se sont en effet multipliées le temps de le dire, jusqu’à la sortie très récente de The Witcher 3 Remastered fin septembre. L’univers de Cyberpunk n’est toutefois pas en reste de son côté avec, d’une part, quelques informations sur les coulisses de Cyberpunk 2, et d’autre part l’arrivée de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, désormais disponible sur Nintendo Switch 2.

La mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 arrive sur Nintendo Switch 2

Car oui, quelques jours après avoir débarqué sur PlayStation, Xbox et PC, la dernière mise à jour surprise du hit de CD Projekt est maintenant disponible sur Nintendo Switch 2. Les possesseurs de cette dernière peuvent donc eux aussi profiter de la nouvelle quête annexe de Cyberpunk 2077, en lien avec l’arrivée de la nouvelle saison de l’anime Netflix, Edgerunners 2. Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là puisque la mise à jour 2.5 propose également :

5 nouvelles pièces d’équipement pour personnaliser V

Une nouvelle station de radio

Une nouvelle quête permettant de profiter d’une visite guidée de Night City

12 nouveaux arcanes majeurs à récupérer dans la ville

L’ajout de cosmédocs pour personnaliser l’apparence des implants de bras et de mains

Une nouvelle compétence

Mods, options de confort… Quoi de neuf ?

Et c’est sans oublier non plus l’arrivée très attendue du support officiel des mods sur toutes les versions consoles de Cyberpunk 2077, accompagnée d’une série d’améliorations et de nouvelles options dans les paramètres pour pouvoir personnaliser son expérience de jeu à son goût. Une belle et grande mise à jour dans la pure tradition de CD Projekt, donc, qui gâte décidément sa communauté en ce moment. Et il faut croire que cela marche, puisque le titre a enregistré un nouveau pic de joueurs ce week-end dans la foulée de l’arrivée de la mise à jour 2.5.

« Mon dieu, je vous aime, CD Projekt RED », se réjouit alors un fan en apprenant l’arrivée de cette dernière sur Nintendo Switch 2. « C’est le plus beau jour de ma vie ». « Je viens juste d’acheter le jeu sur Switch 2, timing parfait », révèle un autre de son côté. « Ouiiiii, enfiiiiiiin », écrit finalement un dernier fan de Cyberpunk 2077 avec un enthousiasme non dissimulé. Il ne reste maintenant plus aux possesseurs de la console qu’à installer la mise à jour et à (re)plonger dans les rues de Night City pour de longues heures de jeu.

Source : CD Projekt RED