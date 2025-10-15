De temps à autre, Cyberpunk 2077 continue d'être suivi par une petite équipe après le déploiement de la mise à jour majeure 2.3 en juillet dernier. Pour rappel, celle-ci ajoutait notamment de nouveaux véhicules, un système de déplacement automatique, de nouvelles options au mode Photo et quelques améliorations au niveau de l'éclairage de Night City. CD Projekt RED avait d'ailleurs fait d'une pierre deux coups, en rendant compatible le jeu sur Mac, qui plus est dans son Édition Ultime. C'est justement cette plateforme que cible la mise à jour spéciale qui nous intéresse ici.

Une mise à jour goût Pomme pour Cyberpunk 2077

Il aura fallu attendre cinq ans pour que les joueuses et joueurs Mac puissent enfin s'immerger dans Cyberpunk 2077 et Night City, mais CD Projekt RED a finalement bien tenu sa promesse en le déployant sur les appareils d'Apple, un peu plus d'un mois après le portage du jeu sur la Nintendo Switch 2 pour en accompagner le lancement. Compte tenu du caractère spécifique des Mac, il s'agit d'une version un peu à part, qui connaît donc des problèmes qui lui sont propres.

C'est justement ce que vient corriger cette nouvelle mise à jour de Cyberpunk 2077, qui ne concerne aucune autre plateforme. Qui plus est, elle n'altère pas le nombre de la version du jeu dans le menu, pour accentuer son caractère assez spécial. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'elle apporte aux joueuses et joueurs Mac :

Application d'un correctif pour un crash qui pouvait se déclencher pendant un chargement rapide.

Correction d'un bug sur la version GOG qui pouvait se déclencher en chargeant une sauvegarde après avoir lancé Cyberpunk 2077 sans connexion Internet.

Correction d'un bug sur la version Apple Store qui pouvait se déclencher au lancement du jeu après avoir chargé un gros nombre de fichiers de sauvegarde vers iCloud.

Cette mise à jour de Cyberpunk 2077 à destination des Mac devrait donc rendre l'expérience globalement plus stable sur les appareils d'Apple. Selon toute vraisemblance, CD Projekt RED ne compte pas déployer de mises à jour plus générales de sitôt, mais veille malgré tout au grain si le besoin s'en fait sentir. Rappelons que le studio polonais est actuellement bien occupé par ses deux prochains jeux majeurs : The Witcher 4 à venir a priori courant 2027/2028 et Cyberpunk 2, actuellement en phase de pré-production depuis les bureaux du studio à Boston.

Source : CD Projekt RED sur X.com