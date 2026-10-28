À peine Cyberpunk 2077 est-il passé en version 2.5 pour accompagner la sortie d'Edgerunners 2 sur Netflix, recevant dans l'exercice un tas de nouveaux contenus et fonctionnalités, que CD Projekt RED dévoile déjà une nouvelle petite mise à jour surprise. Celle-ci a quelque peu interloqué les joueurs, car n'apportait en apparence rien de spécial, à part curieusement à l'attention des joueurs argentins pour qui elle change au contraire beaucoup de choses. Voyons tout cela plus en détail.

Qu'apporte la dernière petite mise à jour surprise de Cyberpunk 2077 ?

Une petite semaine après le déploiement de la version 2.5 de Cyberpunk 2077, le titre a reçu une nouvelle mise à jour sortie quelque peu de nulle part, sans annonce préalable ni notes de patch pour l'accompagner. Pourtant, les joueurs l'ont plus ou moins senti avec un poids allant tout de même de 1 Go sur certaines plateformes, et 15 Go sur Xbox Series, en raison de la manière dont ont les consoles de Microsoft à gérer le transfert de fichiers.

Interrogé au sujet de cette mystérieuse mise à jour de Cyberpunk 2077 qui ne semblait rien apporter de particulier, CD Projekt Red a précisé que la mise à jour a affecté la version de tous les joueurs, mais qu'elle ne concernait directement que les joueurs argentins. Pour une curieuse raison, un bug les affectait exclusivement et les empêchait d'accéder à leurs sauvegardes. La mise à jour surprise venait donc spécifiquement corriger ce problème, mais n'apporte autrement rien pour les autres joueurs.

Certains ont ainsi pesté sur le fait de devoir télécharger une mise à jour plus ou moins conséquente qui ne change absolument rien à leur version de Cyberpunk 2077 et qui s'adresse uniquement à une frange très spécifique d'utilisateurs, mais CD Projekt RED n'avait probablement pas d'autre recours.

D'autres mises à jour à l'impact plus global à attendre prochainement ?

Maintenant que cette mise à jour ciblant spécifiquement le bug affectant les joueurs argentins a trouvé une résolution, CD Projekt Red pourrait se pencher sur des futures mises à jour s'intéressant à d'autres problèmes plus généraux introduits par la version 2.5 de Cyberpunk 2077. Les nombreux ajouts qu'elle a apporté au titre a en effet entraîné son lot de bugs plus ou moins gênants qui nécessitent des correctifs. Connaissant le studio polonais, une intervention de la part de la MaxTac pour éradiquer ces menaces à la tranquillité dans Night City devraient arriver prochainement.

Source : Cyberpunk 2077 sur X.com