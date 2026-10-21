En attendant son déploiement imminent, le contenu de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 a leaké avec plusieurs ajouts ultra attendus, notamment s'agissant des versions consoles.

Cyberpunk 2077 a annoncé le jour même de la sortie d'Edgerunners 2 qu'il recevrait une nouvelle mise à jour 2.5 pas plus tard que ce 22 octobre 2026. Alors que CD Projekt RED devait en présenter plus en détail le contenu ce 21 octobre via un stream, le tout a déjà leaké avec une fois encore un tas de nouveautés pour un titre dont on pensait le support terminé depuis longtemps. Parmi les ajouts majeurs, de nouvelles quêtes en lien avec la seconde saison de la série d'animation Netflix phare, de nouvelles options de personnalisation et compétences, et surtout le tant attendu support des mods sur consoles.

Quelles nouveautés majeures va apporter la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 ?

Pour un jeu qui ne devait plus recevoir de mises à jour majeures depuis longtemps, Cyberpunk 2077 va finalement très bien se doter avec la mise à jour 2.5 visant à célébrer la sortie de Edgerunners 2. Comme pour la première saison, le titre dont s'inspire la série va en effet accueillir un arrivage massif de nouveautés, dont une partie en lien avec son pendant anime réalisé par Studio TRIGGER.

Cela va se traduire par deux nouvelles quêtes annexes : une avant les événements de Cyberpunk Edgerunners 2, et une autre emmenant V dans une « mystérieux tour de Night City ». Cela permettra probablement de récupérer des armes et éléments cosmétiques en lien avec les personnages de cette seconde saison fraîchement sortie sur Netflix.

Autrement, la mise à jour 2,5 de Cyberpunk 2077 va aussi accueillir une autre belle nouveauté : les « Glamdocs », qui permettront enfin de personnaliser l'apparence de ses implants de bras et de mains. De même, V masculin comme féminin vont recevoir de nouveaux ensembles de vêtements et coupes de cheveux.

Mais l'ajout le plus remarquable de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 est probablement le support des mods pour les versions consoles du jeu, qui arrive enfin après 6 ans d'attente. Le titre futuriste de CD Projekt RED emboîte donc le pas du Remaster de The Witcher 3 qui a rajouté cette fonctionnalité à sa sortie le 29 septembre dernier en passant par le site mod.io. Un ajout que beaucoup de joueurs attendaient « depuis si longtemps », comme le souligne cet utilisateur X.com.

Liste des ajouts principaux de la mise à jour 2.5

Outre les ajouts majeurs mentionnés ci-dessus, voici l'ensemble des nouveautés à attendre de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 :

Le support des mods sur consoles via mod.io.

Deux nouvelles quêtes secondaires en lien avec Cyberpunk Edgerunners 2.

De nouvelles stations de radio diffusant les musiques des deux saisons d'Edgerunners.

Ajout des Glamdocs pour personnaliser ses implants de bras et de mains.

Une nouvelle compétence permettant de manier deux pistolets ou revolvers en même temps.

Nouveaux ensembles vestimentaires et coupes de cheveux pour V homme et femme.

Mise à jour du mode photo.

Les fichiers de sauvegarde apparaissent désormais en dossier, un pour chaque partie de Cyberpunk 2077.

Un curseur de champ de vision (FOV) arrive sur consoles.

Corrections de bugs divers.

Source : Cyberpunk 2077