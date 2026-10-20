Ce 20 octobre 2026 sort enfin sur Netflix et dans son intégralité Edgerunners 2, la seconde saison de la série d'animation à succès s'inspirant de Cyberpunk 2077 et lancée en 2023. À l'époque, CD Projekt RED avait accompagné le tout avec une mise à jour intégrant des éléments de la série directement en jeu, ce qui a suscité un engouement certain entre les deux œuvres. Trois ans plus tard, le studio polonais se prépare visiblement à réitérer l'opération, à en croire une annonce toute fraîche en ce sens pour une mise à jour 2.5 à venir le 22 octobre 2026.

Cyberpunk 2077 annonce une mise à jour 2.5 le jour de la sortie d'Edgerunners 2 sur Netflix

Pour rappel, Cyberpunk 2077 avait en effet accueilli après la sortie de la première saison d'Edgerunners une mise à jour qui a autant ajouté de nouvelles fonctionnalités que corrigé des bugs, mais surtout intégré du nouveau contenu et même une quête secondaire en lien avec la série d'animation à succès. Trois ans plus tard, alors qu'Edgerunners 2 vient tout juste de poser ses valises chez Netflix et à Night City, CD Projekt RED vient en parallèle d'annoncer en substance : « NOUVELLE MISE À JOUR EN APPROCHE ».

Cette annonce s'accompagne d'un visuel qui laisse très peu de place au doute, puisqu'il combine à la fois la version masculine de V, le protagoniste principal de Cyberpunk 2077, et Kingsley, la Légende de Night City et l'un des 4 personnages principaux d'Edgerunners 2. L'annonce de la mise à jour précise d'ailleurs la chose suivante : « Un immense merci à Taisei Uchida, Yukiko Kakita et Yuichiro Tozawa pour leur contribution à l’illustration officielle de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077: Edgerunners ».

Quand sortira la mise à jour 2.5 du jeu et à quoi s'attendre ?

L'annonce précise enfin quand la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 fera son déploiement, et c'est pas plus tard que ce 22 octobre 2026. Pour l'instant, il faut se contenter de cette information, CD Projekt RED n'ayant pas partagé de plus amples informations quant au contenu de ce nouveau patch.

Compte tenu de l'illustration mettant en avant un des personnages d'Edgerunners 2, on peut en revanche sans trop se mouiller dire qu'une partie du contenu qu'elle ajoutera à Cyberpunk 2077 aura un rapport avec cette seconde saison de la série d'animation. Cela prendra une fois encore probablement la forme d'une ou plusieurs quêtes secondaires afin de récupérer des vêtements et armes en rapport avec les personnages principaux de l'anime.

Rendez-vous quoi qu'il en soit très vite pour voir sortir la mise à jour et découvrir en détail ses notes de patch, chooms.

Source : Cyberpunk 2077 sur X.com