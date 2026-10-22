Deux jours après son annonce, l'énorme mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 est disponible pour accompagner la sortie de Edgerunners 2, et voici tout ce qu'elle apporte de nouveau à Night City.

Malgré avoir dit à plusieurs reprises que le support de Cyberpunk 2077 devrait être arrivé à son terme, CD Projekt RED n'a visiblement pas encore totalement envie de quitter Night City. Pour célébrer la sortie d'Edgerunners 2 sur Netflix, le studio polonais a ainsi tout fraîchement déployé la version 2.5 du jeu qui rajoute pléthore de nouveautés comme des quêtes en lien avec la série d'animation spin-off, de nouvelles fonctionnalités et façons de personnaliser V, et tant d'autres. Voici les detes de ce nouveau gig.

Qu'apporte la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 ?

Via un article de blog sur le site officiel du jeu, CD Projekt RED a détaillé tous les apports de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, que nous allons donc présenter en allant à l'essentiel le plus croustillant.

Quel est le nouveau contenu en lien avec Edgerunners 2 et au niveau des quêtes ?

L'ajout le plus intrigant pour l'univers de Cyberpunk 2077 en général est sans conteste le contenu en lien avec Edgerunners, qui prend alors la forme suivante :

Ajout d'une quête annexe avant les événements de Edgerunners 2. Il faut terminer le casse et deux contrats auprès de Wakako pour y accéder.

Ajout de 5 pièces d'équipement en lien avec Kingsley, l'un des personnages principaux d'Edgerunners 2 à récupérer pendant la quête annexe.

Nouvelle radio baptisée HKGN 102.0 FM qui diffuse la bande-son des deux saisons de Cyberpunk Edgerunners.

En parallèle d'Edgerunners, une nouvelle quête permet de faire une visite guidée numérique de Night City, racontée par le fondateur de la ville lui-même.

En outre, 12 nouveaux arcanes mineurs de Tarot sont à récupérer à travers la ville.

Quels sont les nouveaux équipements et fonctionnalités ajoutés à Cyberpunk 2077 ?

L'autre gros morceau de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 s'intéresse donc à différents équipements et fonctionnalités pour encore plus personnaliser V. Cela passe notamment par 5 nouvelles tenues à rcupérer auprès de différents vendeurs et de nouvelles coupes de cheveux pour les deux variantes du personnage.

Mais le plus excitant est sans conteste l'ajout de cosmédocs, qui permettent de personnaliser l'apparence des implants de bras et de main de V. Dans l'exercice, l'arsenal des implants a reçu de nouvelles additions pour les bras gorilles, les lames Mantis, le lance-grenade et le mono-câble.

Enfin, comme Jackie dans le prologue de Cyberpunk 2077, on peut enfin acquérir une compétence permettant de manier un pistolet dans chaque main, rendant ainsi cette catégorie d'arme remplie de pièces proprement légendaires de briller encore plus.

Quelles sont les nouveautés au niveau du modding avec la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 ?

Troisième élément incontournable de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 : l'ajout tant attendue du support des mods sur l'ensemble des plateformes ! Finie l'exclusivité PC, il est désormais enfin possible d'ajouter des mods sur les versions PS5, Xbox Series et même Nintendo Switch 2, en passant par mod.io, à l'instar de ce qu'a fait le Remaster de The Witcher 3.

Quelles sont les nouveautés au niveau du confort de jeu et des paramètres ?

Enfin, la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 ajoute différents éléments visant à améliorer le confort de jeu ou étoffer les paramètres, avec principalement les éléments suivants :

Ajout de nouveaux cadres, filtres et poses au mode photo

Les sauvegardes dans le menu "Charger une partie" sont désormais regroupées par parties.

Ajout de filtres aux inventaires d'appartement et de véhicule.

Ajout d'un curseur de réglage du champ de vision (FOV) sur consoles.

Mise à jour des options AMD FSR : suppression de la mise à l'échelle FSR 3 et ajout de la génération d'images FSR 2.1, FSR 4 et FSR 3.1 reste disponible.

Prise en charge du DLSS 4.5, avec génération multi-images 6X ou dynamique et modèle Transformer de 2e génération.

Ajout de diverses optimisations de performances, y compris des améliorations spécifiques pour le ray-tracing et la PlayStation®5 Pro.

Amélioration du rendu HDR pour une restitution plus fidèle des couleurs, de la luminosité et du contraste sur les écrans compatibles.

Corrections de bugs divers.

Source : Site officiel de Cyberpunk 2077