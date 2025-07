En plein travail sur The Witcher 4 et Cyberpunk 2, CD Projekt RED n'a finalement pas encore totalement oublié Cyberpunk 2077 non plus. Le mois dernier, le studio polonais indiquait en effet qu'une nouvelle mise à jour majeure allait arriver sur son dernier titre en date. Il a malheureusement dû repousser cette échéance à une date indeterminée afin de peaufiner le tout pour que « tout le monde soit content ». Via un leak, nous en savons désormais plus à ce sujet, avec plusieurs détails croustillants.

De nouveaux detes sur la mise à jour majeure de Cyberpunk 2077 leakent sur le Net

Alors que CD Projekt RED nous invite à se connecter via le compte X.com officiel de Cyberpunk 2077 à ses chaînes Twitch et YouTube aujourd'hui à 17 heures chez nous pour découvrir le contenu de la mise à jour majeure 2.3 à venir, plusieurs éléments à son sujet ont leaké avant l'heure, par l'entremise de nos confrères chez The Verge. Nous apprenons ainsi que ce nouveau patch d'envergure s'accompagnera ainsi d'un gros développement pour les aventures de V et Johnny à Night City.

Après une annonce l'année dernière que Cyberpunk 2077 allait faire l'objet d'un portage sur Mac et Apple Silicon « courant début 2025 », l'article de The Verge commence ainsi en révélant que le titre arrivera donc enfin sur Mac ce 17 juillet 2025. Or, c'est également la date visée par CD Projekt RED pour déployer la fameuse mise à jour 2.3. En un mois, le jeu aura ainsi été porté sur Nintendo Switch 2 pour en accompagner le lancement, puis sur Mac.

Enfin, The Verge détaille quelques éléments relatifs à la mise à jour 2.3 à venir donc sur absolument toutes les plateformes pour Cyberpunk 2077 ce 17 juillet 2025. Parmi les nouveautés majeures signalées, on peut notamment compter sur de nouveaux véhicules à conduire ou encore un « nouveau mode photo ». Si l'on en croit CD Projekt RED, il s'agit d'un patch aussi colossal que la version 2.2 du jeu. Il s'agit donc certainement de la face cachée d'un bien plus grand iceberg. Rendez-vous donc ce soir à 17 heures en compagnie de Pawel Sasko, directeur des quêtes de Cyberpunk 2077 et directeur adjoint de sa suite, et d'Adrien Jouannet, lead designer de Virtuos, pour en apprendre plus.

