Deux mois après la précédente mise à jour, faisant passer Cyberpunk 2077 en version 2.3, le dernier jeu en date de CD Projekt RED en reçoit ainsi une nouvelle sans crier gare sur toutes les plateformes, dont Mac et Nintendo Switch 2. S'il ne s'agit clairement pas d'un patch aussi majeur que celui de juillet, il vient toutefois peaufiner les gros ajouts de cette dernière, en plus de corriger divers bugs qui ont échappé à la vigilance de Netwatch. On passe tout cela au crible.

Cyberpunk 2077 ressort rapidement de son Autodrive avec une nouvelle mise à jour

Pour rappel, la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077 ajoutait notamment une toute nouvelle fonctionnalité permettant à certains véhicules de passer en pilote automatique pour mieux profiter des balades dans Night City, l'Autodrive. Celle-ci reçoit justement quelques ajustements pour dans cette version 2.3.1 du titre de CD Projekt RED. La conduite automatique devrait désormais être plus fluide. De même, le CrystalCoat, la technologie permettant de repeindre certains véhicules, devrait maintenant fonctionner correctement avec l'un des nouveaux véhicules ajoutés dans le précédent patch, la Yaiba ARV-Q340 Semimaru.

L'autre pan majeur de la version 2.3 de Cyberpunk 2077 se focalisait sur le mode Photo, qui reçoit également quelques ajustements dans cette nouvelle mise à jour. Toutes les nouvelles poses devraient désormais fonctionner normalement, quel que soit le genre de votre V. De même, il ne devrait plus y avoir de collision entre des PNJ intégrés dans le cadrage avec divers éléments de décor.

Enfin, mise à jour oblige, elle corrige différents bugs relatifs aux quêtes et au monde ouvert, ainsi que des problèmes spécifiques aux plateformes PC et Mac, étant donné que la version 2.3 de Cyberpunk 2077 a enfin pu le rendre jouable sur les appareils d'Apple. Pour tous les détails sur ces éléments, vous pouvez trouver les notes complètes du patch 2.3.1 dans un article dédié sur le site officiel de Cyberpunk.

Source : Cyberpunk