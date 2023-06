Cyberpunk 2077 Phantom Liberty doit donner de ses nouvelles dans les prochains jours. L’extension particulièrement attendue depuis la diffusion de l’anime Edgerunners se laissera approcher par le presse la semaine prochaine. On ne prend pas trop de risque à dire que le DLC fera les présentations lors de la conférence du Summer Game Fest 2023 qui se tiendra dans la soirée de ce jeudi 8 juin 2023. Les joueurs s’attendent donc à découvrir de plus amples détails sur l’histoire, le gameplay et les nouveautés. L’information que tout le monde attend en revanche, c’est la date de sortie de contenu payant. Une nouvelle rumeur vient contredire la précédente et laisse entrevoir un lancement un peu plus lointain.

Le DLC de Cyberpunk 2077 en août ?

Les rumeurs autour de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty s’enchaînent. L’extension ambitieuse permettra aux joueuses et aux joueurs de retourner à Night City et de découvrir de nouvelles zones et un scénario inédit. CD Projekt RED présentera plus amplement le DLC la semaine prochaine, avec, on se doute, une bande-annonce à l’occasion du Summer Game Fest. La période estivale est donc l’occasion idéale de dévoiler sa date de sortie. Une récente rumeur laissait entendre que le studio polonais jouerait la carte de la sortie surprise. Une spéculation qui ne colle pas spécialement avec le calendrier des événements. L’éditeur n’aurait aucun intérêt à convier la presse au salon physique du Summer Game Fest si les joueurs pourront y jouer en même temps qu’eux. Entre en jeu alors une seconde rumeur toute fraiche.

Plutôt réputé pour ses leaks autour de Valve, Tyler McViсker a affirmé dans sa dernière vidéo que Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sortirait au mois d’août sans apporter plus de précisions. Une date qui semble forcément plus logique et qui semble s’accorder avec les effectifs alloués au projet fin avril. Le DLC recensait la plus grosse équipe il y a encore un mois. S’il était sur le point de sortir, difficile d’imaginer que CD Projekt RED réquisitionne une telle équipe à ce stade du développement, même s’il va évidemment accorder une importance toute particulière à sa finition. Pas question pour le studio de répéter les mêmes erreurs qu’avec le lancement initial du jeu.

Juin, juillet, août… une chose semble ressortir de ces rumeurs : Cyberpunk 2077 Phantom Liberty devrait sortir cet été. On ne peut en revanche que vous inviter à prendre cette rumeur avec le plus de recul possible. L'intéressé avait bien révélé à l'avance que le DLC se montrerait aux Game Awards 2022, son historique est encore assez faible pour le croire sur parole. Rendez-vous dans quelques jours pour avoir le fin mot de l’histoire.